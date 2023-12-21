دبي للثقافة تطلق غداً «ليالي حتا الثقافية» بنسختها الثالثة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بأجندة غنية بالفعاليات التراثية والعروض الفنية والترفيهية، تنطلق مساء غد الجمعة، في قرية حتا التراثية، فعاليات النسخة الثالثة من "ليالي حتا الثقافية" التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بهدف توطيد علاقة الجمهور بالتراث المحلي والتعرف على روائعه واستكشاف تفاصيل منطقة حتا وإمكانياتها التاريخية والطبيعية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تساهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية.

وعلى مدار 10 أيام، سيكون زوار "ليالي حتا الثقافية" على موعد مع أمسيات شعرية بمشاركة عدد من شعراء حتا، وتشكيلة من المسابقات والعروض الموسيقية والشعبية المتنوعة، والعروض الحية المستلهمة من التراث الإماراتي، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف منظومة من العادات والتقاليد الخاصة بمنطقة حتا، وستشهد التظاهرة الثقافية عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تسلط الضوء على فنون الخط العربي، وبعض الحرف اليدوية التقليدية، كما خصصت "دبي للثقافة" ركناً للسوق الشعبي تعرض فيه إبداعات الأسر المنتجة التي تعكس تميزها وتمسكها بالتراث المحلي، ويتضمن السوق تشكيلة منتجات نوعية ابتكرها أصحاب المواهب الإبداعية بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كافة فئات المجتمع، ما يساهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.