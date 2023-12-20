سراء الشحي تفوز بجائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فوز سراء عبدالعزيز الشحي، بالدورة العاشرة من جائزة الفنون التشكيلية التي تقدمها المجموعة، والتي تمنح بالشراكة مع «جلف كابيتال» سنوياً، وتهدف إلى دعم وتعزيز المواهب الإماراتية الناشئة وطلبة الجامعات المبدعين في مجالات الفنون البصرية.

وتتوجه جائزة الفنون التشكيلية التي أطلقت في العام 2013، إلى المواهب الإماراتية الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 إلى 35 عاماً، ولديها أعمال فنية مميزة في مجالات الموسيقى، والمسرح أو العروض، ويشمل ذلك الأفراد والمجموعات، حيث يحصل الفائز على جائزة قدرها 10,000 درهم إماراتي أو ما يعادلها من فرص في المجالات الفنية المختلفة.

فرص

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «منذ تأسيسها عام 2013، عكست جائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالشراكة مع «جلف كابيتال»، التزامنا المستدام بدعم الفنانين الإماراتيين وطلبة الفنون وتنمية مهاراتهم في الفنون البصرية والتشكيل وصناعة الأفلام، وإسهامنا في تمكين الصناعات الثقافية وتحفيز التفكير المتجدد، عبر توفير فرص التدريب والتطوير والإلهام والتوجيه احتفاءً بالمتميزين من شبابنا الإماراتي».

وأضافت: «إن فوز مخرجة الأفلام والكاتبة سراء عبدالعزيز الشحي خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، بالجائزة عن فيلمها «حلم صغير» يسلط الضوء على الإنجاز الكبير الذي تجسده رؤية الدولة في تمكين المرأة وإيصال صوتها عبر طرح قضاياها وتقدير أفكارها ومساهمتها المعرفية والمجتمعية».

ومن جهته، قال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: إن شراكة «جلف كابيتال» مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودعمها لجائزة الفنون التشكيلية، تعكس التزامنا المشترك برعاية المواهب الإماراتية الناشئة والمبدعين الشباب من الفنانين التشكيليين وصانعي الأفلام، وتؤكد أهمية الارتقاء بالذائقة الفنية للمجتمع الإماراتي سعياً لترسيخ الاستدامة وتمكين الاقتصاد الإبداعي.

قضايا



ولفتت سراء عبدالعزيز الشحي، المخرجة والكاتبة الإماراتية الأنظار مبكراً من خلال المواضيع التي عالجتها وتمحورت حول القضايا الاجتماعية وشؤون المرأة والتي لاقت ترحيباً مميزاً في عدد من المنابر حول العالم.

تحمل سراء درجة الماجستير في الفنون الجميلة في كتابة وإخراج الأفلام من كلية تيش للفنون في جامعة نيويورك (2019)، وفي رصيدها عدد من الأفلام مثل «جرح مفتوح» (2015)، و«ألوان محترقة» (2016)، و«حلم صغير» (2022)، الذي نال جوائز وعرض في عدد من المهرجانات والأحداث الثقافية حول العالم، كما شاركت سراء كمخرجة فنية في العديد من الأفلام، وكمشاركة في كتابة عدد من الأعمال التلفزيونية.