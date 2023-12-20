بدور القاسمي: التبادل الثقافي بين الأمم أنجح وسائل تعزيز الحوار واحترام القيم الإنسانية

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن تعزيز التنوع الثقافي وإثراء الثقافة العربية بإنتاجات معرفية وإبداعية من مختلف ثقافات العالم مهمة مركزية لمشروع الشارقة الحضاري، وتوجه واضح لهيئة الشارقة للكتاب.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخة بدور القاسمي، سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف - الشارقة» المعرض الأكثر مبيعاً للكتب بأسعار مخفضة على مستوى العالم، والذي يقام في معرض إكسبو الشارقة ويستمر حتى 7 يناير المقبل.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: تحفل أجندة فعالياتنا السنوية بفعاليات دولية تستقطب صنّاع المعرفة والكتاب من مختلف أنحاء العالم، فنحن ننظر للتبادل الثقافي بين الأمم بوصفه الوسيلة الأنجح في تعزيز لغة الحوار والتفاهم واحترام القيم الإنسانية المشتركة.

وحضر الافتتاح، أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وأندرو ياب، مؤسس معرض «بيغ باد وولف»، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في «هيئة الشارقة للكتاب»، مدير «مدينة الشارقة للنشر» بالإنابة، وخولة المجيني، مديرة إدارة المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، وإيمان بو شليبي، مديرة إدارة «مكتبات الشارقة»، ومريم العبيدلي، المديرة العامة لمجموعة كلمات، وتامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية.

وتابعت الشيخة بدور القاسمي: «إن الشارقة كانت ولا تزال، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حاضنةً للثقافة الإنسانية، وستحتفي في كل مناسبة بالإبداع الفكري الهادف والملتزم مصالح المجتمعات والذي يرتقي بمخيلة وذائقة الأفراد...».

مليون كتاب

ويقدم السوق الذي يقام على مساحة 4000 متر مربع، نحو مليون كتاب من الإصدارات العالمية بتخفيضات تصل إلى %85.

وقال أحمد بن ركاض العامري: «تيسير سبل وصول القراء لمصادر المعرفة والتعلم يترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون الإمارة حاضنةً للمشروع الثقافي العربي ونافذته على الثقافة العالمية، وتأتي استضافة الشارقة معرض بيغ باد وولف في سياق دور هيئة الشارقة للكتاب المركزي في دعم جهود النهوض بمستويات القراءة في المنطقة والعالم».