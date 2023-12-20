«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك باحتفالية اليونسكو في «يوم العربية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شاركت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2023، الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في مقرها بباريس تحت عنوان «العربية.. لغة الشعر والفنون».

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية مع الذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة باعتبارها إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم. وتضمنت فعالية اليوم العالمي للغة العربية ثلاث جلسات حوارية هي؛ «الفلسفة والشعر.. مساهمة الشعر العربي في تشكيل المعرفة وفي التحولات الاجتماعية»، و«اللغة العربية والفنون.. توسيع آفاق التنوع الثقافي»، و«اللاتينيون العرب.. البصمة العربية في أمريكا اللاتينية والكاريبي».

وشارك جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في جلسة «اللغة العربية والفنون.. توسيع آفاق التنوع الثقافي»، حيث أكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الموروث الثقافي للمنطقة وعملها المستمر على إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز من الزخم المعرفي والحراك الثقافي، لافتاً إلى أن الاهتمام باللغة العربية يشكل أولوية بالنسبة للدولة التي تسعى لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخدامها في العصر الرقمي، وإبراز ما تزخر به من مقوماتٍ وسماتٍ تتيح لها مواكبة التطورات المتسارعة في شتى المجالات.

مبادرات

وأشار بن حويرب إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ملتزمة بترسيخ حضور اللغة العربية، وذلك من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع التي تعنى بالحفاظ على اللغة العربية ودعم نتاجها الفكري مثل «مركز المعرفة الرقمي»، ومبادرة «بالعربي» و«برنامج دبي الدولي للكتابة»، ما يسهم في توسيع حضور اللغة العربية وانتشارها بين فئات المجتمع المختلفة لا سيما الشباب.

وأوضح بن حويرب أن جلسة «اللغة العربية والفنون.. توسيع آفاق التنوع الثقافي»، والجلسات والفعاليات الأخرى التي تقيمها اليونسكو تكتسب أهمية خاصة، كونها تتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغةً رسمية في الأمم المتحدة، إيماناً بأهمية «لغة الضاد» باعتبارها إحدى أكثر لغات العالم نطقاً وأوسعها انتشاراً.