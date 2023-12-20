200 فعالية خلال مهرجان القوز للفنون في يناير

المصدر: دبي - البيان

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ببرنامج متنوع يضم أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الحادية عشرة من «مهرجان القوز للفنون»، التي تقام بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، الذي يستضيفه «السركال أفنيو»، و«منطقة القوز الإبداعية»، يومي 27 و28 يناير المقبل.

ويوفر المهرجان للجمهور تشكيلة متنوعة من الفعاليات الموسيقية والفنية، حيث يعود إلى المهرجان منسق موسيقى الهيب هوب المقيم في دبي، والمشهور بوصلات الموسيقى الإلكترونية بيج هاس كمقدم للعروض، فيما سيقدم الثنائي السوداني مارسيمبا مزيجاً من الموسيقى السودانية ذات التأثير الأفريقي، إلى جانب الثنائي اللبناني راست، الذي يضم الموسيقيين هاني مناع، وبيترا حاوي المعروفين بمزج الألحان العربية التقليدية، والشعر مع الإيقاعات الإلكترونية الحديثة، ومن بين العروض الفنية في المهرجان التي يستضيفها السركال أفنيو عرض فرقة Stick No Bills، التي تقدم موسيقى حية وإلكترونية مصحوبة بعروض مرئية تعكس ثقافة منطقة جنوب آسيا، وعرض راقص للفنانة أوشا جاي يجمع بين الهيب هوب وبهاراتاناتيام، ويقدم الفنان التنزاني المولد ديبيش بانديا عرضاً يحول من خلاله سيارة إلى عمل فني تركيبي في الفضاء العام، كما تعتلي الفنانة أمينة المسرح لتشارك ألحانها من موسيقى البوب ذات الطابع الشعبي، إضافة إلى الثنائي كاميليون، الذي سيلقي أشعاراً دارجة، تتقاطع ما بين السياسات الاجتماعية والموضوعات الشخصية.

تجربة

وتستضيف «كونكريت»، وهو مساحة المعارض والفعاليات متعددة التخصصات في السركال أفنيو تجربة تفاعلية، ابتكرها الفنان الياباني المُقيم في لندن يوري سوزوكي لتحدي تصوراتنا عن الأشكال الطبيعية والاصطناعية، من خلال عمل تركيبي يستخدم الأنابيب والأبواق، فيما يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بعودة منصة القوز أنكور، التي ستعرض بعضاً من أهم أعمال المواهب الموسيقية الناشئة.

ويتضمن المهرجان سلسلة من التعاونات، والأعمال التركيبية، وورش العمل ذات المفاهيم المجتمعية، إلى جانب الفعاليات الفنية والإبداعية والترفيهية التي يستضيفها «السركال أفنيو»، فيما يهدف المهرجان إلى حث زواره على قضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة، والاستمتاع بالعديد من التجارب المتفردة والإيقاعات المتنوعة، وخيارات الطعام التي تُقدم أطباقاً ووصفات متنوعة لأشهى المأكولات في الإمارات، التي ستكون موجودة طوال نهاية الأسبوع تلبية لرغبات الزوار.