طفل مقيم في دبي يدخل غينيس بحفظ 342 رقماً عشوائياً في دقيقة واحدة

المصدر: دبي ـــ البيان

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إنجازات متعددة يحققها الصغار والشباب والكبار الذين اتخذوا من دبي مكاناً للإقامة واستلهموا منها تحقيق الإنجازات النوعية وتحقيق الأرقام القياسية، ومنهم الطفل مصطفى عالم، المقيم في دبي، والذي سجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في حفظ واستدعاء 342 رقماً ثنائياً عشوائياً بدقة عالية وفي دقيقة واحدة.

وقال مصطفى عالم: «الذاكرة ليست سمة سلبية؛ بل مهارة فاعلة يمكن صقلها مثل أي مهارة أخرى، وأنصح جميع الطلاب بتدريب ذاكرتهم على الحفظ الدائم للأرقام، والأشياء المهمة الأخرى، فهذا يساعدهم كثيراً على التميز وتحقيق الإنجازات ورفع مستوى الطموحات».

وكان مصطفى عالم طالباً في التعلم المستقبلي وتم تدريبه على يد المدربة سانية عالم، التي أكدت أن مصطفى عالم، طفل مبدع حفظ واستحضر بدقة 342 رقماً ثنائياً عشوائياً في دقيقة واحدة، في كراتشي، وأبهر الحضور بموهبته.

وأضافت: إن مصطفى اعتاد تدريب الذاكرة لمساعدته في دراسته، ولكن سرعان ما تطور الأمر إلى اهتمام عميق بإظهار إمكانات تدريب الذاكرة وإثبات أنه يمكن تطويرها في أي عمر لتحقيق إنجازات استثنائية، وذلك بفضل أيضاً المثابرة على التعلم والتدريب المستمر.

وتابعت سانيا: إن إنجاز مصطفى عالم يكمن في استحضار أرقام، كانت صفراً وواحداً فقط، في دقيقة واحدة، وكانت العملية بمقام عرض رائع للسرعة الذهنية والتركيز، وكان مصطفى يحدد ويحفظ أكثر من خمسة أرقام في كل ثانية.