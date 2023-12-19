«نحن الممثلين: كل شيء إلا الحقيقة».. حقائق ومفاهيم

المصدر: الرباط ـــ البيان

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صدر عن دار الأمان بالرباط ومنشورات الاختلاف بالجزائر ومنشورات ضفاف ببيروت كتاب «نحن الممثلين: كل شيء إلا الحقيقة» لعمرو منير دهب في حوالي 160 صفحة من القطع المتوسط.



يحاول دهب في الكتاب أن يُسقط الأقنعة ليتكشّف ما وراء الوجوه وظواهر الأشياء والمفاهيم على اختلافها من الحقائق، لكنه يستدرك أن القبض على الحقيقة المطلقة يشبه «الإمساك بتلابيب المستحيل».



يبدأ المؤلف كتابه بتمهيد عن «ما قبل الحقيقة» يقول فيه: «كثيراً ما نتظاهر بما نتباهى بكونه مرونةً فائقة حين نُقرّ بأن الحقيقة نسبيّة، ولكن الحقيقة في الواقع أشدّ مراوغةً ومكراً من أن تكتفي بكونها نسبيّة وحسب، بحيث تتراءى لكلٍّ منّا وفق نظرته قياساً إلى ما يراه الآخرون، أو حتى قياساً إلى ما يراه أيٌّ منّا وهو يتقلّب في صددٍ بعينه من موقف إلى آخر. لا يجب أن نقلق عندما نكتشف أننا لم نكن ندرك الحقيقة فيما مضى، فليس في وسعنا ابتداءً أن ندرك الحقيقة في أية لحظة وهي على ما هي عليه من المكر والمراوغة والقدرة اللامتناهية على التملّص في حال توهّم الإمساك بها في لحظة يقين زائف».



تناول عمرو منير دهب الحقيقة باحثاً ومنقّباً عبر أكثر من ثلاثين عنواناً من قبيل: «حقيقة الحقيقة»، «أرجوك اكذب عليّ»، «نسخة كلٍّ منّا من الحقيقة»، «وهْم الشجاعة»، «عورة الحقيقة»، «متى نبدأ تعلُّم الكذب؟»، «الأسطورة تصنع الحقيقة» و«لا أحد أكبر من الوهم».