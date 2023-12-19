إبداعات رشانا داردا في ضيافة السركال أفنيو

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف منطقة السركال أفنيو بدبي فعاليات معرض «كونتورز» الذي يقام في آرتيستتري جاليري، وهو معرض فردي يعرض الروائع الفنية الاستثنائية للفنانة الشهيرة رشانا داردا ضمن مجموعة مميزة من العروض الفنية الرائعة، ونجح المعرض في إثارة إعجاب عشاق الفن وخبرائه على حدٍ سواء.

وسيستمر المعرض في آرتيستتري جاليري حتى 24 ديسمبر، وهو الأمر الذي يعطي فرصة رائعة لعشاق الذوق الفني الراقي للاستمتاع بروائع الفنانة الهندية راشانا داردا.

وعلى هامش «كونتورز» حاولت المبدعة راشانا داردا التعبير عن عالمها الخاص، حيث تمتزج الخطوط بين الواقع والخيال في سيمفونية رائعة من التفاصيل البصرية الآسرة.



وأبدى جميع الزوار إبهارهم بفن الرسم التفصيلي والتصوير السريالي الذي أبدعته راشانا داردا، والتي بدورها حاولت نقلهم إلى عوالم غير مستكشفة وإثارة مشاعر قوية لديهم من خلال تلك الفنون المعقدة.

وقالت راشانا: «لقد وجدت أن فن الرسم بالقلم كان بمثابة تجربة تأملية بالنسبة لي، وقد قادني شغفي باللونين الأبيض والأسود إلى إبداع غير محدود».



ومن خلال فنونها الرائعة، اصطحبت راشانا المشاهدين إلى الانطلاق في رحلة لاكتشاف الذات، والتعمق في تعقيدات التجربة الإنسانية وجمال اللحظات المشتركة.