سارة الخيال تصوغ جماليات التراث في قوالب فنية بديعة

المصدر: دبي - خلود حوكل

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من «حياكة سارة– حكاية السدو» إلى «القوة حيث يكمن الضوء»، تتجلى موهبة مصممة الغرافيك الإماراتية الموهوبة سارة الخيال، التي تروي قصص التراث وجماليات مجتمع الإمارات من خلال تصاميمها، إذ تعكس جوانب من تراث دولة الإمارات، إذ اختارت سارة مجموعة من العناصر لتضيء عليها بفنونها، وخاصة حرفة السدو، التي استوحت منها العديد من أعمالها، وهي تعمل على دمج التراث الإماراتي بطريقة معاصرة، وتحولها لأنماط في أعمال فنية على الأقمشة أو أعمال فنية مصنعة من الخشب أو الحديد، بهدف تقديم تراث الإمارات بطريقتها وأسلوبها الفني الخاص، وهو ما عكسته أعمالها، التي قدمتها في معرضها «حياكة سارة– حكاية السدو».

ترتبط سارة بالسدو ارتباطاً وثيقاً فهو أحد عناصر التراث الإماراتي والخليجي والعربي أيضاً، وكل قطر عربي له نمط وطابع بالسدو يعرف به، وعملت على السدو بأسلوب رقمي، وطورته أعمالها الفنية، وهي كانت من ضمن المنظمين في الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ52 الذي أقيم في إكسبو دبي، وصممت ملابس بعض الشخصيات المشاركة في العرض، حيث تعلمت السدو عن طريق بعض الفيديوهات، باستخدام النول والخشب. وتؤكد سارة أن الحرف التقليدية كانت بداية ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية في السابق كما روت لها جدتها التي أخبرتها أن السيدات كن يبعن (التلي) لتلبية المتطلبات والحاجات، حيث حققت هذه الحرف الاستدامة، من خلال إعادة استخدامها بمختلف الطرق.

تشارك سارة الخيال في مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية في دورته الخامسة والعشرين، بعمل يترجم طابع المهرجان الذي حمل شعار (تجليات)، وقد قدمت (نوافذ المشربيات)، حيث تعد هذه النوافذ أحد عناصر العمارة الإسلامية، واستوحت هذا النمط وقدمته بطريقة عصرية مطورة، فهذه النوافذ تمكن من دخول الضوء عبر فتحاتها ليغدو بإمكان الزائر ومع الاطلاع على هذا العمل والتعرف على فكرته، أن يشعر بالنور الذي يتسلل إليه. وأطلقت سارة على العمل مسمى (القوة حيث يكمن الضوء).

وحول فكرته قالت: إن شعار المهرجان (تجليات) كان بمثابة التحدي لها بأن تقدم عملاً أو أنماطاً فنية توصل رسالته وتقدمها بطريقتها. وتابعت سارة الخيال: «في كل بيت ولدى كل عائلة هناك قصة وتاريخ، يجب البحث عن كل ذلك واكتشافه من الأجداد والآباء، ويجب أن ننقل هذه الحكايات للأجيال القادمة حول تاريخ وتراث الإمارات، ولا بد من خلالهم أن نستمع لهذه القصص ونوثقها وننقلها للأجيال حتى نحفظ تراث وتاريخ الإمارات».