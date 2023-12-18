آفاق الفنون وأدوارها الحضارية جوهر منتدى في مكتبة الصفا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، أخيراً، ندوة فنية متخصصة، شارك فيها خبراء بارزون في المنطقة، متخصصون في الفن والعمران، حيث استعرضوا كيفيات وطرق إسهام الفن العام في لعب دور محوري في تعزيز الثقافة والمجتمع وتحقيق أهداف دبي ودولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ قيم ومفاهيم الاستدامة.

نظمت الندوة مؤسسة «إنلوك»: (Inloco )، حيث جمعت فيها مجموعة مختارة من كبار المهنيين، المتخصصين والعاملين في المشهد الفني والثقافي في دبي. وقد تضمن الحدث، حلقة نقاش ومحاضرات فنية تستكشف مناظر المدن في دول مجلس التعاون الخليجي، مع إضاءات بحثية معمقة على طبيعة الدور المحوري للفن العام في تحديد جوهر المدن.

واستعرض المشاركون، في فقرات وبرامج الفعالية، هويات المدن في الخليج العربي، وقاموا بدراسة تطورها بمرور الوقت. كما تضمن البرنامج ست جلسات تفاعلية، جمعت العلماء والفنانين والقيمين الفنيين والمهندسين المعماريين وخبراء العمران، وعلى رأسهم: خالد العوضي، الأستاذ المشارك في العمران المستدام والهندسة المدنية والبيئية في جامعة خليفة، وألفريد بوستانوف، أستاذ مساعد في الدراسات الأوروبية في جامعة خليفة/ وفي جامعة أمستردام، جورج كاتودريتيس رئيس قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وانضم إليهم فنانون مشهورون عالمياً، مثل فيليبو مينيلي وندى سلمانبور.



ونوقشت العناصر التي تعزز قيم الحوار واللقاء والاستدامة بين سكان المدينة، كما ناقش المشاركون كيف يمكن للفن العام معالجة القضايا البيئية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت أناستاسيا دافيدوفا، من شركة بارتنرز ريليشنز إنلوكو: «كانت ندوة إنلوكو التي استمرت يوماً واحداً في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بمثابة تجمع مهم لكبار الخبراء في المنطقة في مجال الفن والعمران. وقد أعاد هذا الحدث تعريف تصوراتنا لمناظر المدينة في دول مجلس التعاون الخليجي، وسلط الضوء على «القوة التحويلية للفن العام في الهوية الحضرية والتنمية». لقد كان الحدث بمثابة منتدى موسع وجوهري، حيث التقت في برامجه، الحداثة بالتقاليد، ووسع الخطاب إلى ما هو أبعد من الفن ليشمل الحياة الحضرية المستدامة والإشراف البيئي في دبي...».