لطيفة بنت محمد: «العربية» سيدة اللغات وجوهر هويتنا

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن اللغة العربية تحظى بمكانة متميزة، فقد اختارها الله عز وجل، لتكون لغة القرآن الكريم، لافتةً سموها إلى أن لغة الضاد لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، كونها لغة العلم والحضارة وإحدى أقدم وأغنى اللغات في العالم. وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: «اللغة العربية سيدة اللغات، وجوهر هويتنا العربية والإسلامية، ووعاء العلم والفكر والأدب، وأداة التواصل ونقل المعرفة والتراث الثقافي بين الأجيال، تمتاز عن غيرها من اللغات بثراء مفرداتها وغزارة معانيها ومرونتها، ما يجعلها مستودعاً فكرياً وشعورياً غنياً قادراً على توصيل رسالة العقل والحكمة، والتعبير عن المشاعر الإنسانية بأفضل صورة، إضافةً إلى قدرتها على مواكبة متطلبات العصر، ما يجعلها لغة المستقبل والإبداع والابتكار بامتياز».

وأشارت سموها إلى الأدوار البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات في المحافظة على اللغة العربية والنهوض بها في مختلف المجالات، وجهودها المتواصلة ومبادراتها المتنوعة الهادفة لترسيخ حضورها ومكانتها في المجتمع المحلي والعالمي، مؤكدةً على دور الآباء والأمهات في غرس حبها في نفوس أبنائهم، ومؤكدة على ضرورة تعزيز قوتها واستمرارها كإحدى ركائز الثقافة العالمية.