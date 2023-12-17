«العالم الآخر» يفتتح مهرجان الإمارات لمسرح الطفل اليوم

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق، اليوم، أحداث النسخة السابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات.

6 عروض

وتشارك في هذه الدورة 6 عروض مسرحية، أنتجتها الفرق المسرحية المحلية في الإمارات، وهي: «العالم الآخر» من تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، وسيقدم العرض في الافتتاح، كما تعرض خلال أيام المهرجان «جزيرة القمر» تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي وإخراج عبدالله الحريبي، و«جوهرة الأرض» تأليف طلال محمود، وإخراج صابر رجب، و«الشبح الظريف» تأليف أحمد الماجد، وإخراج حمد عبدالرزاق، و«الكناغر» تأليف وإخراج سالم التميمي، ومسرحية «المبدعون»، تأليف عثمان الشطي وإخراج مبارك ماشي، والتي ستجتمع في قصر الثقافة بالشارقة لتجود بإبداعاتها لجمهور الأطفال الحريص على متابعة عروض هذا المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى في سنة 2005، وهذه الفرق الست، ستتنافس في جوائز المهرجان التي ستقدم للفائزين في حفل ختام هذه الدورة، في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

لجنة التحكيم

وسيتضمن حفل افتتاح هذه الدورة، التعريف بلجنة تحكيم الكبار، وهم: هيفاء حسين، رئيسة اللجنة، وعبدالله صالح، وفيصل الدرمكي، ومحمد حاجي وسعيد الهراسي، أعضاء لجنة التحكيم. ولجنة تحكيم الأطفال، وهم الطفلة ريم علي الزرعوني، والطفلة فرح فهد طلال، والطفلة ندى أحمد حسن البلوشي.

فيلم

كما سيعرض فيلم وثائقي يتضمن نبذة عن المهرجان وأهم المحطات التي عبرها منذ انطلاقته، إضافة إلى الاحتفاء والتعريف بشخصية هذه الدورة من المهرجان الفنانة القديرة بدور الساعي، التي سيتم تكريمها في الحفل.

كما ستعرض بعد ختام فقرات حفل الافتتاح مسرحية «العالم الآخر» من تأليف حمد الظنحاني وإخراج الفنان إبراهيم القحومي، ومن إنتاج جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وتمثيل الفنانين: أيمن الخديم، وعادل سبيت، وعبدالله نبيل، وجودي، ومحمد العبدولي، وعلي الغيص، ومنى البلوشي، وسعيد الناعور، وسلطان شرارة، وآخرين.