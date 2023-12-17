مكتبة محمد بن راشد تضيء على «مدارس السرد في الرواية الإماراتية»

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع صالون المنتدى، جلسة حوارية، بعنوان «مدارس السرد في الرواية الإماراتية»، بمشاركة الدكتور الكاتب سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والدكتورة القاصة بديعة الهاشمي، وأدارت الجلسة الكاتبة والإعلامية عائشة سلطان.

وبدأت الجلسة بتسليط الضوء على بداية ظهور الأشكال السردية «القصة والرواية» في الأدب الإماراتي والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي مع نشر رواية «شاهندة» للكاتب راشد عبدالله النعيمي ومجموعة «الخشبة» القصصية وغيرها، والتي كانت محاولات تراوحت بين الشكل الحكائي التقليدي البسيط والاتجاه التجريبي.

كما تم التطرق إلى حقبة الثمانينيات، حيث شهد السرد الإماراتي ازدهاراً حقيقياً، لكنه بدا منحازاً للقصة القصيرة المتأثرة بمدارس عالمية معروفة، ومستفيداً من ظهور الصحافة الثقافية وبروز أسماء شابة مثقفة لديها رؤى وتطلعات كبيرة مثل سلمى مطر سيف ومريم جمعة، وناصر جبران، وأمينة بو شهاب، وعبد الحميد أحمد، ومحمد المر، وحارب الظاهري، وإبراهيم جمعة، وناصر الظاهري، وعلي أبو الريش وغيرهم.

ومع بداية الألفية الثالثة، وخلال العقد الثاني تحديداً، شهد الواقع الثقافي في دولة الإمارات ظهور أسماء أخرى أكثر رسوخاً وانفتاحاً على أشكال ومدارس السرد العالمية، كتيار الوعي في قصص مريم الساعدي، والرواية التاريخية الاجتماعية عند ميسون صقر وريم الكمالي ووداد النابودة، والواقعية السحرية لدى سلطان العميمي، والمزج بين الواقعية الاجتماعية والتاريخية عند صالحة عبيد، وقصة الومضة كما لدى د. بديعة الهاشمي والديستوبيا والفانتازيا لدى سلطان فيصل الرميثي وغيره من الشباب الذين دخلوا هذا الميدان بأعداد كبيرة، لتعود الكفة في السنوات الأخيرة راجحة لصالح الرواية على حساب القصة.

محاور

وتناولت الجلسة، محاور مهمة عدة كقدرة الأعمال السردية الحالية على لعب دور المرجعية الأدبية لكتاب اليوم، وسبب تفوق القصة على الرواية قديماً والتركيز عليها دون الرواية، ومدى انعكاس تيارات ومدارس السرد العالمية على القصة والرواية الإماراتية من حيث تقنيات السرد وجمالياته.

وناقشت الجلسة أسباب الانتشار الكبير للكتاب الإماراتيين في السنوات الأخيرة.

وتطرقت الجلسة التي شهدت حضوراً كبيراً، إلى مدى استجابة وتعامل الكتاب الجدد مع موضوع نقد أعمالهم، وتطرقت الجلسة للحديث عن التجريب والتغريب في السرد المعاصر عند الشباب الإماراتيين، واختتمت الجلسة بالحديث عن وجود الرواية الإماراتية في محافل الجوائز العربية المشهودة.