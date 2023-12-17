ماتيو بوتشيلي يغني في «دبي أوبرا» 21 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف «دبي أوبرا» المغني الإيطالي الموهوب ماتيو بوتشيلي، وهو نجل مغني «التينور» العالمي أندريا بوتشيلي، حيث يحيي أمسية فنية 21 ديسمبر الجاري، يقدم من خلالها أروع أعماله الشهيرة التي نالت إعجاب الجمهور، وسيكون جمهور دبي على موعد مع أمسية استثنائية مليئة بأروع الألحان والأغاني، وأجواء مفعمة بالمرح والترفيه.

ويشتهر الفنان الشاب، ماتيو بوتشيلي، بقوة صوته وحضوره الآسر وعزفه الرائع على البيانو، وسيؤدي خلال هذه الأمسية مجموعة من أغنياته، منها أغنيته المنفردة الأولى بعنوان Fall On Me.

كما سيؤدي بوتشيلي، أغنيات تسمع للمرة الأولى من الألبوم الجديد الذي يستعد لإطلاقه، حيث يستمتع الحضور بسهرة تجمع بين الأغنيات الإنجليزية والإيطالية الشهيرة التي تعاون فيها مع أشهر الموسيقيين العالميين: مثل إد شيران، وباريزي، وجيسي شاتكين، وستيوارت كرايتون، وغيرها من الأغاني الأخرى التي ستشعل حماس الجمهور في دبي.