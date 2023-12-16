«دبي للتسوق» .. أجندة غنية بالحفلات الفنية

المصدر: دبي - وام

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تقدم الدورة الـ 29 من «مهرجان دبي للتسوق» مجموعة من الحفلات الموسيقية لفنانين مشهورين في أبرز الوجهات بالمدينة، خلال شهري ديسمبر الحالي، ويناير المقبل.

وتتضمن أجندة فعاليات المهرجان في الأسابيع المقبلة العديد من الحفلات، والاستعراضات، إضافة إلى حفلات موسيقية لفنانين عالميين حائزين جوائز «غرامي» الموسيقية، حيث ستستضيف الوجهات المشهورة بدبي، بما في ذلك «دبي أوبرا»، و«كوكاكولا أرينا» عدداً من الفنانين الأكثر شهرة في المنطقة، إلى جانب أسماء مميزة في عالم الترفيه.

وسيقدم المطرب الإيراني إبراهيم حميدي على مسرح «دبي أوبرا» في 19 ديسمبر الجاري عرضاً حياً لأشهر أغانيه، التي قدمها على مدار 50 عاماً.

وستعود الحفلات مرة أخرى إلى «كوكا كولا أرينا»، التي تتسع لـ 17,000 شخص في 23 ديسمبر الجاري، من خلال «مهرجان سبيد ميوزيك» لعشاق الموسيقى من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وسيكون عشاق الموسيقى الهندية والباكستانية على موعد من المطربة جونيتا غاندي، والمطرب علي ظفر، خلال حفل، ستقدمه مريم كيسات مقدمة البرامج الإذاعية المقيمة في دبي.

كما يقدم الأستاذ راحت فتح علي خان للجمهور يوم 29 ديسمبر في «كوكا كولا أرينا» باقة من مقطوعاته الموسيقية الهندية الشهيرة.

وتعد احتفالات رأس السنة الجديدة من أبرز الفعاليات على أجندة دبي، حيث يمكن للراغبين في الاحتفال برأس السنة الجديدة التوجه إلى «أوبرا دبي»، والاستمتاع بالعروض الحية.

ولمزيد من للاحتفالات برأس السنة الجديدة يمكن للجمهور في فندق «أتلانتس النخلة» الاستمتاع بمشاهدة حفل للمغني المشهور ستينج، وفرقة موسيقية مكونة من 30 عازفاً.

كما ستعتلي المطربة نيها كاكار مسرح «كوكا كولا أرينا» يوم 7 يناير، لتقدم عرضاً رائعاً لأفضل أغانيها. وفي الفترة من 5 حتى 14 يناير ستحول فعالية «نغمات دبي» شوارع المدينة إلى مسرح للغناء والرقص، لمدة عشرة أيام مليئة بالمرح، بمشاركة مجموعة من المواهب المحلية والإقليمية.