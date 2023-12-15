لوحات الخط العربي والزخرفة تتألق في «الفنون الإسلامية»

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس 3 معارض في الخط العربي، والحروفيات، والزخرفة الإسلامية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتحها عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، بحضور عائشة ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وعدد كبير من فنانين وإعلاميين ومحبي فنون الخط العربي.

واستضاف متحف الشارقة للخط المعرض الشخصي الموازي للفنان الإماراتي عبدالقادر الريس بعنوان «سكينة الحرف»، فيما احتفت بيوت الخطاطين بمعرضين هما «خُطّت في الشارقة» لثلاثة خطّاطين عرب، و«المعاصرة في التذهيب» لـ6 فنانين وفنانات من تركيا.

وتجوّل العويس والقصير والحضور، في المعارض، بدءاً من معرض «سكينة الحرف» للريس، المخصص لمجموعة من لوحاته الحروفية، بالإضافة إلى لوحة تمثل جامع الشارقة الكبير. واستمع الحضور إلى شرح الريس حول اللوحات التي أنتج معظمها بالألوان المائية على ورق من قياسات مختلفة. وفي بيوت الخطاطين، تابع الحضور جولتهم، حيث جالوا في معرض «المعاصرة في التذهيب» لـ 6 فنانين من تركيا، هم: أورخان داغلي، وخديجة ديليك، وسلمى قلقان، وفاطمة ورال، وفاطمة دودوكجو، ومعصومة مرادي. وأما المعرض الذي يقام في بيوت الخطاطين: «خطّت في الشارقة»، فاطلعوا على أعمال : عبدالرزاق المحمود من سوريا، ومؤمن الشرقاوي وياسر العشري من مصر.