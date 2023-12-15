سيتي ووك دبي تردد أصداء «موسيقى الأجيال»

المصدر: دبي ـــ البيان

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فعاليات موسيقية متنوعة تستضيفها وجهة «سيتي ووك» في دبي خلال الفترة المقبلة، إذ تستعد لأخذ زوارها في رحلة عبر العصور مع العروض الموسيقيّة، حيث ينطلق اليوم في الوجهة عرض «موسيقى عبر الأجيال» ويمتد على مدار خمس عطلات أسبوعية متتالية تتضمّن ليلة رأس السنة؛ إذ يدور العرض في كل عطلة أسبوعية حول الموسيقى التي تَمَيَّز بها كل عقد، وتتضمّن العروض فقرات غناء مباشر وعروض أداء راقصة في منطقة النافورة.

وتأخذ الوجهة زوارها من اليوم حتى 17 الشهر الجاري إلى عالم حقبة الثمانينيات المتألّق بأضواء النيون الباهرة، والمُستوحى من موسيقى الغلام روك والسينث بوب بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجيّة. وسيستمتع الحضور بالرقص على إيقاع الأغاني الأيقونية، وأداء الحركات الراقصة المُستوحاة من روّاد صيحات الموضة آنذاك، ودلّل حواسك بالأنغام الساحرة لهذه الحقبة الخالدة.

وسيكون زوار «سيتي ووك» دبي على موعد مع سحر موسيقى آر آند بي لعيش لحظات من المتعة مع أغاني بداية الألفية التي تفيض بالإبداع والابتكار. وسيستمتع الحضور من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري بمزيج من موسيقى آر آند بي وموسيقى الرقص الإلكترونية التي شكَّلت مستقبل الموسيقى.