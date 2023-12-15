جلسات حوارية وورش نوعية لـ«جمعة الماجد» في «تعبير الأدبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى تعبير الأدبي»، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» 11 و12 ديسمبر الجاري في مكتبة محمد بن راشد، وبمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار المسؤولين والمهتمين بالأدب.

وتنوعت فعاليات المركز في الملتقى بين جلسات حوارية، وورش عمل، ومعارض، وأمسيات ثقافية ومعرض عن ترميم المخطوطات، عرض فيه المركز نماذج من أوراق المخطوطات الأصلية التي تعرضت للتلف نتيجة الحفظ السيئ، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات.

كما قدم المركز أيضاً في اليوم الأول ورشة خاصة بتصنيع الورق يدوياً، وهو الورق الطبيعي الذي يستخدمه المركز في ترميم مخطوطاته، وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث شارك العديد من الحضور في تصنيع الورق بأنفسهم.

وفي اليوم الثاني من فعاليات الملتقى قدم المركز ورشة خاصة عن ترميم المخطوطات والوثائق يدوياً، وشرح للجمهور عن الإصابات التي تتعرض لها المخطوطات من تمزق واهتراء في الأوراق، وبين كيف يقوم المرمم بإعادة الجزء المفقود بورق طبيعي يصنع في معمل الترميم التابع للمركز.

وجرى في ختام فعاليات الملتقى تكريم المركز بدرع تذكارية من هيئة الثقافة والفنون في دبي، تسلمتها شيخة عبد الله المطيري، رئيس قسمي العلاقات العامة والثقافة الوطنية في المركز.