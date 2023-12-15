مهرجان الإمارات الدولي الخامس للملصق ينطلق الاثنين المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تنظم ندوة الثقافة والعلوم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الإمارات الدولي الخامس للملصق (التصميم من أجل التغير المناخي) يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساء، ويأتي ذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مؤتمر الأطراف «COP28».

ويضم المعرض 365 ملصقاً، ويشارك فيه 291 مصمماً من 60 دولة، وهي: الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، قبرص، تشيكيا، الدنمارك، الإكوادور، مصر، فنلندا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، الصين، هنغاريا، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، ماليزيا، المكسيك، مقدونيا الشمالية، فلسطين، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، تايوان، طاجيكستان، تايلاند، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، ليختنشتاين.