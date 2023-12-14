المهرجان الصحراوي لقرية ليوا حافل بالثقافة والفنون

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت قرية ليوا عن مجموعة جديدة من الشركاء، والعلامات المشاركة في فعاليات مهرجانها الصحراوي المرتقب في ديسمبر الجاري، والحافل، حيث توفر القرية مجموعة واسعة من الأنشطة، ضمن عدة مناطق مختلفة مصممة لتوفر تجارب حصرية للزوار، وسط أجواء عائلية، مما يجعلها وجهة مثالية للاحتفاء بالثقافة والفنون والموسيقى والمغامرات الإماراتية الأصيلة. وتقدم الوجهة مجموعة من تجارب تناول الطعام الشهية، بالتعاون مع علامات المأكولات والمشروبات الفاخرة، إلى جانب أشهر علامات التجزئة والاحتفالات الموسيقية الرائعة، لتأخذ الزوار في رحلة تثري حواسهم.



وتقدم نخبة من ألمع النجوم على المسرح الرئيسي تشكيلة رائعة من أغانيها المميزة، خلال عطلات نهاية الأسبوع، ويستضيف المسرح في عطلة نهاية الأسبوع المقبل يوم 16 ديسمبر، الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنان السعودي علي بن محمد، والمغنية اللبنانية ديانا حداد، كما يرحب يوم 23 ديسمبر بالفنان عبادي الجوهر، والفنانة الإماراتية أريام، والفنان الكويتي مطرف المطرف، ويستقبل المسرح في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، والتي توافق ليلة رأس السنة، الفنانين خالد عبد الرحمن، وعيضة المنهالي وحمد العامري، ليثروا أجواء قرية ليوا بمجموعة من أغانيهم السعودية، والإماراتية المميزة.



وتحتضن قرية ليوا مجموعة من علامات المأكولات والمشروبات العالمية والإقليمية، ضمن مختلف المناطق، لتوفر أشهى النكهات العالمية في قلب الصحراء.



وتجمع منطقة الواحة في القرية بين أصالة الماضي وجمال الحاضر، إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات الاستثنائية المنتشرة في أنحاء المنطقة، وتضم منطقة الكرنفال متنزهاً ترفيهياً، وتجارب تسوق لا مثيل لها.

وإضافة إلى وجهات الطعام المميزة وخيارات البيع بالتجزئة المتنوعة تزخر قرية ليوا بالأنشطة الاستثنائية، التي ترتقي بتجارب الزوار إلى مستويات غير مسبوقة.



وتتكامل تجربة الضيوف وسط أجواء الصحراء النابضة بالحياة في قرية ليوا، مع تشكيلة واسعة من المغامرات الحصرية، بما في ذلك المناطيد والطيران الشراعي والطائرات العمودية، مما يضمن تجارب، تلبي مختلف أذواق الزوار، وترتقي إلى مستوى تطلعاتهم.