مهرجان أبوظبي يحتفي بالإرث الموسيقي الأندلسي

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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اختتم مهرجان أبوظبي 2023 فعالياته بحفل للمؤلف الموسيقي الكاتالوني الحائز على جائزة «جرامي»، جوردي سافال بعنوان «الأندلس وهيسبيريا القديمة»، إلى جانب أكثر من عشرين فناناً من مختلف أنحاء العالم وعدد من الفنانين من العالم العربي، وذلك في جامعة نيويورك في أبوظبي، في استعراض مبهر لروائع الشعر وإيقاعات الأندلس والموسيقى العربية الكلاسيكية.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، النجم جوردي سافال بمنحه جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2023 بالتعاون مع شوبارد، وذلك في السابع من ديسمبر الجاري، تقديراً للإسهامات الاستثنائية التي قدمها سافال في مجالات الفنون والموسيقى، حيث تضم مسيرته المهنية أكثر من 230 تسجيلاً تعود إلى العصور الوسطى وعصر النهضة والباروك والموسيقى الكلاسيكية، فيما حصد العديد من الجوائز المرموقة، ومنها جائزة ميديم الكلاسيكية، وجائزة الموسيقى الكلاسيكية الدولية، وجائزة غرامي.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «بمشاركة الفنان والباحث جوردي سافال وأكثر من عشرين مؤدياً وموسيقياً عربياً وعالمياً، نقدم حفل «الأندلس وهيسبيريا القديمة» بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، مع ما يتضمنه من روائع الشعر والإيقاعات الأندلسية والعربية القديمة، إسهاماً منا في تعميق علاقات الدبلوماسية الثقافية بين الإمارات وإسبانيا، وترجمة لرؤية الدولة في الانفتاح على الحضارات والتلاقي بين الثقافات، وتسليط الضوء على الدور التاريخي لحضارة الأندلس كنموذج للتعايش الثقافي والحوار والسلام».

وتابعت: «نمنح جائزة مهرجان أبوظبي لجوردي سافال، تكريماً لشخصيته الاستثنائية التي قدمت الكثير لتاريخ الإنسانية والفنون والموسيقى، مع مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسين عاماً، والذي كرس نفسه كأحد رواد البحث في الموسيقى التاريخية الأندلسية وتوثيقها، وقدم مشروعه البحثي المتكامل كعازف كمان ومخرج وقائد موسيقي ومؤرخ، مما يجعله واحداً من أكثر الشخصيات الموسيقية تنوعاً في جيله».

وسلط الحفل الضوء على التراث الأندلسي باعتباره نموذجاً للتعايش والحوار وتعزيز قيم السلام، ويتجاوز هذا الحدث الثقافي حدود تعزيز الروابط بين الإمارات وإسبانيا، إذ يعكس التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة.

ولعبت لمسات جوردي سافال الذي يتميز بمسيرة غنية وإطلاع واسع على أنواع الموسيقى القديمة، دوراً أساسياً في نجاح هذا الحفل، حيث انعكست خبرته الواضحة في تقديم مقطوعات كلاسيكية، وهو ما يثبت مكانته كموسيقي ماهر وقائد متفرد للفرقة الموسيقية.