ماسيمو جيوردانو يغني في دبي روائع الأوبرا الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي، في 20 ديسمبر، حفلة موسيقية تجمع بين سحر ألحان الأوبرا والأغاني الإيطالية الشهيرة، وذلك في مناسبة الأعياد، بجانب مجموعات ترانيم وأناشيد وأغانٍ بارزة، إذ يقدمها الموسيقي العالمي البارع، التينور ماسيمو جيوردانو، المصنف كونه من بين الأفضل عالمياً، كما أنه يحوز شهرة كبيرة وفريدة كونه الأجدر والأكفا والأكثر شعبية، حيث غنى في أهم دور الأوبرا المرموقة مثل «أوبرا متروبوليتان» و«لا سكالا».

وفي الحفل المقرر، ينسج ماسيمو جيوردانو بصوته الآسر لوحات إبداعية أخاذة ممزوجة بالعواطف والانسجام، خاصة وأنه ينضم إليه على خشبة المسرح عازف البيانو الرائد في «لا سكالا»، نيلسون كالزي، والسوبرانو إستر كاندينوفا. وبالإضافة إلى التجربة الاحتفالية، سيتألق الطلاب الموهوبون من «أكاديمية تانيا قسيس» الشهيرة على المسرح. في تقدميهم وصلات متنوعة.

ويمثل الحفل، في المجمل، تجربة غامرة تنبض بجماليات الإبداع والحياة من خلال قوة الموسيقى.

يذكر أن ماسيمو جيوردانو يعد واحداً من أفضل مغني الأوبرا الرواد على الساحة، وقد جسد الأدوار الرئيسية في عروض الأوبرا في أرقى المسارح في العالم. ويشتهر بأغانيه المفعمة في دور الأوبرا الإيطالية في: توسكا، مانون ليسكوت، أندريا شينييه، جيوكوندا والمزيد.