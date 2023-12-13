الرميحي يحاضر في «العويس» عن الفكر العربي ويوقع كتابه «مجلس التعاون»

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، المفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي، الذي ألقى محاضرة بعنوان «أزمة الفكر العربي الحديث وانعكاسها على التنمية»، مع تقديم عرض لكتابه الجديد «مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلاً لعب الزمان بأهله» الصادر حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة (الفائزون)، حيث وقع خلال برنامج الحدث، كتابه الجديد.

حضر الأمسية معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس المجلس، والأديب عبدالغفار حسين، والدكتورة فاطمة الصايغ عضوا مجلس الأمناء، وعبدالحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة، والدكتور عارف الشيخ، والدكتور عبدالخالق عبدالله، وعدد كبير من الشخصيات الثقافية والفكرية.

أدار المحاضرة الدكتور سليمان الجاسم الذي عرف بالمفكر الكويتي د. محمد الرميحي، مبيناً أنه فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية -حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية الدورة الرابعة (1994 ـ 1995). وأضاف: أغنى الرميحي المكتبة العربية بمجموعة متميزة من الكتابات النقدية والأصيلة والمتنوعة، وتعتبر دراساته عن منطقة الخليج العربي رائدة، وقد تحولت إلى مراجع أساسية لكل الباحثين، وما زال الدكتور الرميحي يرفد المكتبة العربية بإنتاجه الفكري المتجدد.

محاور

تناول الدكتور الرميحي في محاضرته ملامح عامة لمشكلات تعصف بالعالم والمنطقة، وكيفية استخدام المصطلحات وتسويقها، لافتاً إلى أهمية مناقشة التسامح من روح عقلانية متقبلة لهذه الفكرة. كما ناقشت المحاضرة مسائل اقتصادية عديدة، مثل أسعار النفط والتقلبات في السوق العالمية.

تكريم

وفي ختام المحاضرة، قدم معالي الدكتور أنور قرقاش، درعاً تذكارية للدكتور الرميحي وشكره على ما قدمه من أفكار ووجهات نظر.

جدير بالذكر أن الكتاب الجديد للدكتور محمد الرميحي، يستعرض واقع «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وذلك من منطلق رؤية الكاتب وخبرته ومعايشاته، ومن موقعه كمفكر وباحث، حيث واكب قيام المجلس منذ العام 1981.