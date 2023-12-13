14 مبدعاً و18 لوحة في «حروف إماراتية» بندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، معرض «حروف إماراتية» بحضور الشيخ خليفة بن حريز بن خليفة آل مكتوم، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وخالد الجلاف رئيس جمعية «الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة»، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وجمع من الخطاطين والمهتمين.

14 خطاطاً

وشارك في المعرض 14 خطاطاً وخطاطة إماراتية بـ 18 لوحة ما بين آيات قرآنية وأقوال مأثورة. وأشاد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، بالأعمال المشاركة، والتي يحتوي أغلبها على أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذكر أن هذا أقل ما يقدمه الفنان الإماراتي ليؤكد أن نهج قادة وشيوخ الإمارات محفور في قلوب وذاكرة أبنائها وسيظل نبراساً يقتدون به، لما تقدمه الدولة لهم من دعم غير محدود في شتى المجالات.

وصرح خالد الجلاف، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، والمشارك في المعرض بلوحة خطية لآية الكرسي، أن الندوة كعادتها ترعى أحد أهم معارض جمعية الإمارات لفن الخط العربي، والندوة تسعى دائماً إلى تقديم الدعم للمبدعين والفنانين.

وأكد الجلاف، أن المعرض يضم مجموعة من الخطاطين الواعدين الذين نتمنى لهم استمرارية التميز والإبداع.

حروفيات حداثية

وتشارك الخطاطة فاطمة الحمادي، في هذه النسخة من المعرض بحروفيات حداثية تضم أقوالاً مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أما الخطاطة وفاء الكندي فقدمت لوحة بالخط الديواني تحمل مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «إن البلاد بحاجة إلى أبنائها لأن عليهم يعتمد الحاضر والمستقبل». ويعرض الخطاط عمرات البلوشي في المعرض، عملين إبداعيين من الخطوط القديمة.

ومن الفنانين المشاركين في المعرض أيضاً: فاطمة السيد، عايشة المرزوقي، فاطمة الظنحاني، فاطمة سالمين، بسمة الظنحاني، ندى المازمي، عبد الشكور تهلك، رقية محمد علي.