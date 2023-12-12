«شارك تانك دبي».. يشعل المنافسة بين رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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مفاجآت عديدة، وأفكار تجارية مبتكرة يطل بها برنامج «شارك تانك دبي»، الذي أعلنت «دبي للإعلام» عن انتهاء الاستعدادات لإطلاق أولى حلقاته على شاشة تلفزيون دبي، حيث يعد «شارك تانك دبي» من أهم البرامج التلفزيونية، التي تسلط الضوء على رواد الأعمال الشباب الطموحين، ويهدف إلى تعزيز روح الابتكار لديهم، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لاستعراض مشاريعهم أمام نخبة من رجال الأعمال ومحاولة إقناعهم بالاستثمار في أفكارهم، من خلال تقديم عروض قوية. ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود، التي تبذلها «دبي للإعلام» لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أحلامهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

أفكار نوعية

وسينطلق البرنامج الجديد على شاشة تلفزيون دبي في 14 ديسمبر الجاري (بعد غد الخميس)، حيث ستشهد حلقته الأولى منافسة عالية بين رواد الأعمال، ضمن محاولاتهم إقناع المستثمرين بأهمية مشاريعهم وأفكارهم النوعية، وهو ما يجعل من «شارك تانك دبي» بمثابة منصة مبتكرة، لتمكين وأصحاب الشركات الناشئة من بناء علاماتهم التجارية وقيادتها لتحقيق النجاح، ومصدر إلهام للجيل القادم من رواد الأعمال، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويدعم أهداف «أجندة دبي الاقتصادية» (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز مكانة الإمارة، ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

فرص

وسيحظى رواد الأعمال الذين استطاعوا الوصول إلى منافسات «شارك تانك دبي»، الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت الإمارات، على شاشة تلفزيون دبي، بفرصة عرض أفكارهم ومشاريعهم أمام لجنة تضم كوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين، وهم: فيصل بلهول: رائد أعمال ومستثمر إماراتي أسس سابقاً «إثمار كابيتال بارتنرز» وأمانات القابضة، التي تعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية، تشغل منصب العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «بريبكو».

وتعتبر أميرة مثالاً يحتذى به في القيادة والنجاح، وقدوة للسيدات اللواتي يرغبن في تحقيق أحلامهن في عالم الأعمال، وكذلك إيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة «فيفيوم هولدينج»، حيث يوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة، ويوسف حماد، شريك إداري في «بيكو كابيتال»، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ونور سويد، التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، أسست شركة غلوبال فينتشرز، حيث تستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز على الإطار الإقليمي والعالمي، وتم اختيارها في عام 2018 كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم من قبل مجلة «فوربس».

13 حلقة

ويشهد الموسم الأول من «شارك تانك دبي»، الذي يتألف من 13 حلقة، مشاركة أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة العربية، ويتميزون بمشاريعهم التجارية المبتكرة، حيث يشاركون في البرنامج ضمن 3 فئات، هي: فئة أفكار تجارية غير منجزة، وفئة الشركات الناشئة، وفئة الشركات القائمة وتمتلك تاريخاً من الإنجازات.

وخلال الحلقات يقدم رواد الأعمال مشاريعهم بطريقة جذابة، توضح كافة التفاصيل المتعلقة بالفكرة أو المنتج وطرق التسويق والأرباح المتوقعة، ويعملون على إقناع المستثمرين بأهمية المشاركة في تمويل مشاريعهم مقابل حصولهم على حصة معينة في شركته، وفي حال أعجب أي من المستثمرين بأي فكرة أو مشروع بناء على تحليلاتهم وتقييمهم للفرص الاستثمارية المقدمة من قبل رواد الأعمال تبدأ المفاوضات معهم على حجم النسبة، التي يمكنهم الحصول عليها مقابل الأموال، التي يسهمون فيها بالمشروع، وفي حال عدم اقتناعهم يقدمون للمشارك مجموعة من النصائح والإرشادات، التي تساعده في تطوير وتنمية مشروعه، ما ينعكس إيجاباً عليه.

إلهام وتحفيز

وأشارت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام» إلى أهمية برنامج «شارك تانك دبي» ودوره في إلهام وتحفيز رواد الأعمال، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم. وقالت: «تتمتع دبي ببيئة استثمارية جذابة وداعمة للمشاريع والاستثمارات المختلفة، بفضل امتلاكها منظومة متكاملة لاحتضان المشاريع الريادية الناشئة، وتعمل على تسريع نموها، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المتنوعة الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة».

وأكدت حرص «دبي للإعلام» على دعم منظومة المشاريع الريادية الناشئة، وقالت: «نسعى في «دبي للإعلام» من خلال برنامج «شارك تانك دبي» إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم وتحفيزهم على عرض أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، عبر إتاحة الفرص أمامهم لبناء علاقات مع مجموعة من المستثمرين والخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من العروض الاستثمارية والاستشارات والنصائح، التي يقدمونها لهم، وهو ما يسهم في دفعهم نحو الأمام وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم»، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى تحفيز روح الابتكار لدى رواد الأعمال، وتشجيعهم على تطوير أنفسهم وإمكاناتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

يذكر أن برنامج «شارك تانك» عرض للمرة الأولى عالمياً في عام 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم، بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.