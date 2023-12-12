319 عملاً لـ 50 فناناً من 25 دولة في مهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أعلن مهرجان الفنون الإسلامية، تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين «تجليات»، التي تنطلق تحت رعاية صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوِ المجلسِ الأعلى حاكم الشارقة، غداً، في متحف الشارقة للفنون، ومؤسسات وأماكن عرض أخرى في الإمارة.

132 فعالية

وأشار محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير المهرجان إلى أن الدورة الجديدة من المهرجان، ستضم 132 فعالية من معارض، وورش فنية، ومحاضرات، و319 عملاً فنياً، يقدّمها 50 فناناً من 25 دولة عربية وكافة دول العالم.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عُقِدَ في الدائرة، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في المهرجان، إضافة إلى اللجان العاملة، ووسائل إعلام عربية وأجنبية، وقدّمته الإعلامية الإماراتية نورة شاهين.

حدث نوعي

وقال محمد القصير: «على مدار خمسة وعشرين عاماً، شكّل مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة حدثاً فنياً نوعيّاً، فقد أعاد هذه الفنون الأصيلة إلى مكانتها العالمية، جنباً إلى جنبٍ مع الفنون الجميلة الأخرى، وإذ يسهم المهرجان في تعزيز حضور الفن الإسلامي، فإن ذلك يأتي بفضل رعاية كريمة من صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تأكيد أهمية الفنون، بوصفها جسراً يقرّب المسافات بين الشعوب».

وأضاف أن الدورة الجديدة تنطلق الأربعاء بحلةٍ جديدة، لتواصل تنفيذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق حوار إنساني حضاري، أساسه مشروع ثقافي وفني في الشارقة.