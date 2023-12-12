مبارك العامري يحيي أمسية «ليالي الشعر» الأخيرة في «الظفرة للكتاب» 

المصدر: الظفرة ـــ البيان

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أسدل مهرجان الظفرة للكتاب 2023، أول من أمس، الستار على فعالياته التي انطلقت في الرابع من ديسمبر الجاري تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها». واختُتم برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» بأمسية أحياها الشاعر مبارك بن يافور العامري، وألقى فيها عدداً من قصائده الغزلية التي تلاقت مع أنغام الإيقاع والموسيقى التي عبق بها المكان.

قيمة

شارك في الأمسية الشعرية، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، الشاعر والإعلامي عبيد بن قذلان المزروعي، الذي تألّق في تقديم الأمسيات ومحاورة الضيوف طيلة أيام المهرجان، وأسهم بحضوره ومعلوماته الغزيرة حول التراث المحلي في إثراء ليالي الشعر ومضاعفة قيمتها الثقافية. كما أثبت المطرب قصي المعمري حضوره الجميل على خشبة المسرح برفقة الإيقاعيين عبدالله عبد الكريم وعلي البلوشي.

وتحدّث الشاعر العامري، نجل الشاعر الكبير يافور قران العامري، عن تجربته الشعرية وبداياته فيها، قائلاً: «ولدت في أسرة تتميّز بنظم الشعر، فجدي شاعر، ووالدي شاعر معروف، وخال والدي شاعر أيضاً، فكان من الطبيعي أن أرث هذه الموهبة. وقد كتبت الشعر منذ كان عمري 13 عاماً، ثم بدأت بإلقاء أشعاري أمام الناس، وتأثّرت بتجربة الوالد وأشعاره، حتى إن أشعار المجاراة التي نظمتها كنت أردّ بها على أشعاره».

وتطرّق الشاعر إلى مشاركته في برنامج شاعر المليون، التي لم يكتب له الوصول إلى نهائياتها لوفاة جدّه آنذاك وحزنه عليه، وهو ما دفعه إلى الانسحاب من البرنامج وعدم إكماله.

وفي ختام الحفل حظي الشاعر بتكريم من مركز أبوظبي للغة العربية، الذي قدّم له لوحة فنية تعبيراً عن التفاعل مع مشاركته المتميّزة في المهرجان. وعبّر الفنّانون في اختتام الفعالية عن شكرهم للمركز الذي أبرز مواهبهم وقدّمهم للناس في هذه التظاهرة الثقافية والفنّية المهمة.