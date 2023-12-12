«دبي الدولي للكتابة» يختتم ورشة «أدب الطفل» في الكويت

المصدر: دبي - البيان

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اختتم برنامج دبي الدولي للكتابة، أحد أبرز المشاريع المعرفية لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ورشة «أدب الطفل» التي عُقدت في استوديو الطاقة الإبداعية في دولة الكويت على مدار أربعة أشهر، وتخللتها سلسلة من الجلسات التدريبية تحت إشراف الكاتبة هدى الشوا.

تنمية المهارات

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن تنظيم ورش وجلسات برنامج دبي الدولي للكتابة يندرج في إطار نهج المؤسَّسة لتطوير المدارك المعرفية، وتنمية مهارات الكتابة وصقل مواهب الصياغة القصصية، وترسيخ ثقافة القراءة والكتابة على امتداد المنطقة، لا سيما لدى فئتي الناشئة والشباب.

وأشاد بن حويرب بنجاح هذه الدورة من ورشة برنامج دبي الدولي للكتابة في دولة الكويت، والتي توِّجت بإصدار مجموعة من المؤلفات القصصية التي ستثري مكتبة القصص العربية.

وتضمّنت الورشة جانباً نظرياً تناول أسس ومبادئ الكتابة القصصية.

وأثمرت جلسات الورشة عن 6 قصص كتبتها المتدربات، وهي: قصة «عازف المجازف» التي كتبتها جهان علي؛ وقصة «نمر في الديوانية» التي كتبتها سارة عبد الحميد؛ وقصة «في حديقة الجيران: ورطة!» وكتبتها نسمة شريف؛ وقصة «البالونة ذات العيون» وكتبتها بلقيس حيدر؛ وقصة «بيّوض» من كتابة فجر صباح؛ وقصة «دفدوفة تقفز فرحاً» بقلم نورة ضيدان.