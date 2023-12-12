عادل خزام يحصد «جائزة التميز» في «طريق الحرير الدولي للشعر»

المصدر: دبي ـــــ البيان

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أعلنت لجنة الشعر الدولية التابعة لمنتدى طريق الحرير العالمي التابع للأمم المتحدة عن منحها الشاعر الإماراتي عادل خزام جائزة التميز في الشعر، وذلك أثناء انعقاد الدورة الرابعة لمهرجان طريق الحرير الدولي للشعر، ومهرجان طريق الحرير الدولي للشعر والسينما في مقاطعة جينغيانغ الصينية قبل عدّة أيام.

وكان خزام الشاعر العربي الوحيد الذي حصد جائزة في هذا المهرجان «المزدوج» الذي يشارك في تنظيمه أيضاً الاتحاد الدولي لشعراء طريق الحرير برعاية صحيفة «الكاتب» الصينية ومجلة «شعراء العالم». فيما فاز ببقية الجوائز شعراء من الولايات المتحدة وروسيا والصين ونيبال والسويد وسويسرا وكندا وتركيا ونيوزيلاندا. وبالإنابة عن خزام تسلّم الجائزة والدرع الشاعر الصيني كاو تشوي في حفل توزيع الجوائز الذي حضره الشاعر المعروف ماكس لو، رئيس منتدى طريق الحرير العالمي التابع للأمم المتحدة، ومدير لجنة التحكيم وهو أيضاً نائب رئيس جمعية الشعر الصينية، والشاعر وو سيجينغ رئيس تحرير مجلة «استكشاف الشعر» وحشد كبير من المسؤولين ومديري الجامعات وممثلي الجهات الثقافية.

صوت عالمي

وبهذه المناسبة، قال الشاعر عادل خزام: «سعيد بحصولي على هذه الجائزة باسم الإمارات وكل العرب في هذا المحفل العالمي المهم»، مضيفاً: «إن الشعر اليوم أصبح صوتاً عالمياً ولم يعد يقتصر على حدود مكانٍ بعينه، حيث تمنحنا الترجمة ميزة التواصل مع شعوب العالم لنقول كلمتنا ورؤيتنا لهذا الوجود».

ورأى خزام أن المشاركة في المهرجانات الشعرية العالمية تمنح الشاعر فرصة رائعة للاحتكاك مع شعراء العالم، مؤكداً ضرورة أن يكون الشاعر مبدعاً بلغته الأم أولاً، وأن يعمل على مشروعه الثقافي بجهد أكبر، ثم بعد ذلك يمكنه العمل مع شعراء العالم لإيصال جماليات قصيدته إلى العالمية.

وسبق لخزام أن شارك في العشرات من المبادرات الشعرية حول العالم، وحصد مجموعة من الجوائز العالمية في الشعر من بينها جائزة أفضل شاعر دولي للعام 2021 من الصين، وجائزة توليولا في إيطاليا وغيرها، كما أصدر في إكسبو دبي 2020 (شجرة شعر العالم) وهي أنطولوجيا عالمية شارك بها أكثر من 400 شاعر عالمي، ويستعد خزام قريباً لإطلاق مشروع شعري عالمي جديد هو الأول من نوعه على مستوى العالم ولكنه هذه المرة سيكون باللغة العربية.