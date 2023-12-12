صقر غباش ورئيس «المستشارين المغربي» يزوران مناطق خورفكان التراثية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، فرع معهد الشارقة للتراث في مدينة خورفكان، ضمن إطار جولة ميدانية على المناطق والمعالم التراثية التابعة للمعهد في مدينة خورفكان، حيث كان في استقبالهم خالد أحمد الشحي مدير فرع المعهد بخورفكان، وعدد من موظفي وموظفات المعهد.

جولة

وجال معالي صقر غباش والنعم ميارة في متحف الحرف التقليدية بالمعهد، وقاما مع الوفد المرافق بالاطلاع على محتويات المتحف وما يضمه من عرض للحرف المتوارثة من الآباء والأجداد والمنتجات اليدوية التي أبدعتها أناملهم وسواعدهم لتلبية متطلبات الحياة والعيش في الزمن الماضي على هذه الأرض الطيبة.

واطلع الوفد على المنطقة التراثية في مدينة خورفكان، حيث تمت زيارة مجموعة البيوت والمتاحف الشخصية والتعرف على ما تحتويه من خلال تشكيلة غنية من المقتنيات التي تأخذ الزائر في رحلة رحبة ومساحة تراثية ثقافية مفعمة بعبق الماضي العريق.

وفي هذا الإطار، أعرب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والنعم ميارة والوفد المرافق له عن جزيل الشكر لمعهد الشارقة للتراث على حفاوة الاستقبال والجهود المبذولة في صون التراث والحفاظ على الهوية.

تاريخ عريق

وأكد معاليه أن المعالم والمناطق التراثية الفريدة في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة ومن ضمنها مدينة خورفكان هي ثمرة اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه على تعزيز ارتباط الإنسان بالمكان وما يحمله من تاريخ عريق وقيم أصيلة تعبر عن الولاء والانتماء للوطن وثقافته، لافتاً إلى أن المشروعات الحضارية النوعية التي يطلقها سموه ترسخ مكانة الإمارة على خارطة السياحة التراثية والثقافية والبيئية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.