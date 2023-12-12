بطولة فزاع لليولة .. منافسات نوعية وأجواء حماسية

المصدر: دبي ـ البيان

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تمكن حمد لوتاه، وعلي العزيزي، من انتزاع مقعدي التأهل في الحلقة الثالثة، من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهي البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في نشر وغرس الموروث الشعبي، وتشهد مشاركة وتنافساً قوياً رغبة في الفوز بالبطولة.

حلقة مميزة

وجاءت الحلقة الثالثة، مميزة بكافة تفاصيلها وذات إيقاع سريع ومستويات متقاربة بين المشاركين، حيث تنافس فيها أربعة من اليولة، في 6 تحديات، وهي اليولة، تحدي الموروث، السباحة، الرماية، عد القصيد، والركض بالهجن، وشهدت تفوق حمد لوتاه من دبي، بتحقيقه 75 علامة، ورافقه بالتأهل علي العزيزي من العين، الذي استطاع أن يقرع أجراس الميدان في تحدي اليولة، وذلك بوصول سلاحه في عملية الفر إلى ارتفاع 20 متراً، برصيد 55 نقطة، وجاء ثالثاً هزاع الكتبي من العين برصيد 30 نقطة، ورابعاً ناصر الشامسي من عجمان برصيد 20 نقطة.

وانطلقت الحلقة، على إيقاع عرض اليولة، وهي المسابقة التي يتولى تحكيمها خليفة بن سبعين، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من علي العزيزي، وسعيد لوتاه.

وفي تحدي الموروث لم يتمكن أحد من اليويلة، الإجابة عن السؤال بشكل صحيح. وفي تحدي السباحة تفوق علي العزيزي، وهزاع الكتبي ( 15 علامة لكل منهما)، أما في تحدي الرماية فكسب الـ15 علامة لوتاه والعزيزي.

وفي عد القصيد، الذي يقوم بتحكيمه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، استطاع كل من حمد لوتاه، وهزاع الكتبي من الفوز. وفي تحدي الركض بالهجن تفوق لوتاه والشامسي، ليكسب كل منهما 20 علامة.

تقارب مستويات

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «الالتزام والجدية التي أبداها اليويلة خلال التدريبات التي يخضعون لها قبيل خوض التحدي الرسمي في الحلقات، هو السر الحقيقي في ارتفاع وتقارب المستويات، حيث لمسنا ذلك خلال الفترة الماضية سواء في تدريبات السباحة أو الرماية أو ركوب الهجن، إضافة إلى اليولة بالطبع، ونهدف من خلال هذه البطولة العريقة إلى توثيق العلاقة بين أبناء الإمارات ورموز تراثهم الوطني، كما أننا نهدف من خلال التدريبات إلى زرع روح التعاون والأخوة بين المشتركين، وهو الهدف الأسمى من هذه التحديات التي تتخطى حسابات الفوز والخسارة فقط».

يذكر أن الحلقة قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وحلّ الفنان سعيد الكتبي، ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج الميدان، حيث قدم أغنية «النوار»، وقال: «أوجه الشكر للقائمين على هذه البطولة على ما يقدمونه من دعم للموروث الشعبي الإماراتي وغرسه في الأجيال الصاعدة».