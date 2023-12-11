«مساحة معرفة» تردد «معزوفة البحار»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، تظاهرة تعليمية بيئية بعنوان «معزوفة البحار»، ضمن سلسلة «مساحة معرفة»، بحضور ما يزيد على 450 من الباحثين والمهتمين والطلبة سفراء الاستدامة.

وتضمن الملتقى، الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، حوارات حول الاستدامة، وتغير المناخ، وذلك بالتزامن مع اجتماع العالم في دبي في مؤتمر الأطراف «COP28».

وأكد عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته في افتتاح الملتقى، أن تنظيمه يأتي انطلاقاً من الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية، والحرص على تعزيز المعارف بأهمية التنمية المستدامة في البيئة، والشعور بالمسؤولية تجاهها.

وتضمن برنامج الملتقى، جلسة نقاشية تفاعلية بين فاهاكن ماتوسيان المتخصص في الصوتيات والتقنيات، وعالم الأحياء وصانع الأفلام العالمي توم موستيل، أدارتها إيزابيل أبو الهول، رائدة بارزة في مجال الثقافة في دولة الإمارات.