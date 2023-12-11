أنغام ومقطوعات موسيقية عالمية تعطر أجواء «الظفرة للكتاب 2023»

المصدر: الظفرة ـــ البيان

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يستقبل مهرجان الظفرة للكتاب 2023، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها»، زواره بعروض حية، تقدم فنوناً موسيقية متنوعة باستخدام آلات مختلفة شرقية وغربية، تبرز الدور الذي يقوم به المركز في نشر الثقافة والفنون باختلاف أنواعها، وحرصه على إبراز المواهب وتقديم تجربة متميزة لزواره.

وعلى جنبات الطريق الموصل إلى الساحة الرئيسة للحديقة العامة بمدينة زايد، يصطف مجموعة من الفنانين الموسيقيين الشباب، يعزف كل منهم لحنه المتفرد، الذي يبرز به الأجواء الخاصة بالمهرجان والتي تفيض بالفرح والمحبة، حيث يبدع فنان بالعزف على الناي، ويقدم آخر عزفاً منفرداً على آلة العود ليقدم ألحاناً شرقية تمتع المستمعين.

وفي جهة أخرى، وشارع مقابل، يتألق أحد الفنانين في عزفه على آلة القانون تلك الآلة المتميزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد، ويقدم فنان آخر عزفاً متميزاً على آلة الكمان، وكذلك يفعل فنانون آخرون بالعزف على آلات مختلفة مثل الناي والقيثارة.

وعبرت عروض الموسيقى الحية عن هوية مهرجان الظفرة للكتاب 2023، وخصوصيته احتفالية شاملة تجمع بين الفنون والثقافة، والحاضنة للفنون والمشجعة لها، وكذلك أبرزت ارتباط الفنون بالأدب والثقافة ارتباطاً وثيقاً، كما دلت على المكانة الثقافية المتميزة لمنطقة الظفرة وجمال طبيعتها وبيئتها المتنوعة.