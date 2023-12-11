طارق المنهالي يغني قصيدة للمتنبي على ألحان إماراتية في «تعبير الأدبي»

المصدر: دبي – فادية هاني

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تنطلق اليوم النسخة الثانية من «ملتقى تعبير الأدبي»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في مكتبة محمد بن راشد، ويستمر الملتقى حتى غد، ذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين والمهتمين بالأدب، وبحضور نخبة من الكتّاب والنقاد والمؤلفين والملحنين والشخصيات الثقافية والإعلامية المحلية والعربية.

وسيغني الفنان الإماراتي طارق المنهالي في «ملتقى تعبير الأدبي»، وسيقدم أغاني متنوعة عبر قصائد فصيحة بقالب لحني شعبي.

موال

وفي هذا السياق، أكد المنهالي لـ«البيان» أنه اختار قصيدة أبوالطيب المتنبي ليغنيها في فعاليات الملتقى بألحان شعبية إماراتية من تلحينه، سيبدؤها بموال شهير لقيس بن الملوح يقول فيه:

ولما تلاقينا على سفح رامة

وجدت بنان العامرية أحمرا

فقلت خضبت الكف لعد فراقنا؟

فقالت معاذ الله ذلك ما جرى

وأضاف المنهالي: «بعد الموال سأغني للمتنبي واحدة من قصائده الشهيرة بعدما أدخلت عليها ألحاني الشعبية، وسبق أن قمت بذلك في برنامج «أمير الشعراء»، وكان ذلك أول ظهور للون الإماراتي بهذا الشكل، وسأغنيها برفقة العود».

وتابع المنهالي: «الفكرة الأساسية أنني حينما تخرجت في أكاديمية بيت العود العربي التي تعد معهداً عالياً للموسيقى في الإمارات، أردت أن أشق طريقاً جديداً والمنافسة باللون الشعبي لأنه لون بيئتنا، واستطعت الغناء بالفصحى، لأنها لغتنا الأم ويمكنها أن تصل إلى كل العرب».

مراعاة

ويرى المنهالي أن الأغنية المحلية بشكلها وكلماتها المحلية البحتة تصل للإمارات ودول الخليج، ولكنها تصعب على المستمع من أبناء بلدان عربية أخرى لا تعرف لهجتنا المحلية.

ويشير المنهالي في السياق إلى أن قصيدة المتنبي التي اختارها تتكون من 60 بيتاً تقريباً، اختار منها ثمانية أبيات، لافتاً إلى أن الجيل الجديد لا يتحمل الإطالة كما في الأغاني القديمة، أما القصيدة التي اختارها، فعنوانها «أروح وقد ختمت على فؤادي»، وتقول القصيدة:

فِداً لَكَ مَن يُقَصِّرُ عَن مَداكا

فَلا مَلِكٌ إِذَن إِلّا فَداكا

وَلَو قُلنا فِداً لَكَ مَن يُساوي

دَعَونا بِالبَقاءِ لِمَن قَلاكا

وَآمَنّا فِداءَكَ كُلَّ نَفسٍ

وَإِن كانَت لِمَملَكَةٍ مِلاكا