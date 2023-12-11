دبي وجهة عالمية فاخرة ومفضلة لحفلات الزفاف

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية وجهة مفضلة في شتى حقول الإيجابية والإبداع والفرح والتميز في عالمنا، بفضل ما تنعم به من مقومات فريدة وبيئات إبداعية وطقوس وبنى فاخرة الطراز. وفي هذا الصدد، تحولت الإمارة إلى وجهة مثالية للمقبلين على الزواج، حيث تتيح للعرسان إمكانية الاحتفال بيوم زفافهم بأسلوب أنيق، في ظل ما تقدمه، عبر فنادقها ومنتجعاتها الفخمة الأنيقة ومقوماتها الخدمية ومناظرها الطبيعية من خيارات متعددة لحفلات الزفاف الفاخرة، وهذه المواقع تضاف إلى أماكن رائعة أخرى في دولة الإمارات، ومن ذلك مرافق سياحية فخمة ومواقع صحراوية رائعة عند المغيب، أسهمت في تتويج دبي والإمارات بوجه عام، بوصفها المكان المثالي لحفلات الزفاف الفاخرة. ووفق موقع مجلة «أوتلوك ترافيلر» الهندية، احتلت دبي مرتبة عالية في خيارات الأزواج من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويرى الموقع أن الأزواج يختارون في الغالب المنتجات والفنادق الفخمة، رغبة منهم في أن يستمتع ضيوفهم بالفخامة التي تأتي مع استضافة حفلهم، ناقلاً عن أحد مصوري حفلات الزفاف شري بهجت، قوله إن «العديد من الأزواج الهنود يجدون أن الهندسة المعمارية المعاصرة والأماكن ذات الذوق الرفيع في دولة الإمارات تتماشى تماماً مع رغبتهم في إقامة حفل زفاف عصري وأنيق، كما توفر الإمارات فرصة لالتقاط صور للأزواج في أكثر الأماكن سحراً، حيث تتميز الإمارات بساعاتها الذهبية الممتدة التي تلي شروق الشمس وقبل غروبها، ما يمنح المصورين الفرصة لالتقاط لحظات أثيرية حقاً».

صدارة

وتتصدر دبي الوجهات المفضلة في ظل الزيادة المطردة لحفلات الزفاف التي استضافتها في السنوات القليلة الماضية، إذ تشتهر المدينة، حسب الموقع، بسحرها ومعالمها السياحية الشهيرة، وتجمع بين مزيج من السحر العربي التقليدي والتراث والأجواء المعاصرة ما يجعلها وجهة زفاف مرغوباً فيها.

ويرى موقع «أوتلوك ترافيلر» أن مراكز التسوق الفخمة والفنادق الفاخرة تجعل دبي مكاناً مثالياً لاستضافة حفل زفاف فاخر وحالم، وتتيح المدينة الارتقاء بالحفلات إلى مستوى أعلى، ناقلاً عن أحد منظمي حفلات الزفاف ويدعى ديفانتشي باتيل، قوله «إن الطعام يحظى بالأولوية إلى جانب الديكور والترفيه. ومع ذلك، فإن التفضيلات الشخصية في هذا الصدد مهمة أيضاً. وفي حين أن هناك العديد من السبل لاستضافة حفل كبير، إلا أن دبي تتمتع أيضاً بجاذبية كبيرة للزوجين الأكثر ميلاً إلى الإبداع، واللذين يقدران الجمال على استعراض الثراء الواضح».

خيارات

وعن ذلك، يشير إلى أن الأزواج الراغبين في جعل يومهم الكبير متميزاً، بإمكانهم النزول في مخيم بدوي تقليدي في الصحراء، حيث يكون الطقس من أكتوبر وحتى مايو لطيفاً، ما يجعل حفلات الزفاف على الشاطئ أيضاً خياراً مثالياً، حيث تشكل اليخوت والفيلات الخاصة أحد الخيارات الشائعة أيضاً، ناقلاً عن المصور المحترف عهد حفيظ قوله «تتمتع دبي بالكثير من الإمكانات، فإذا كنت صاحب ميزانية يمكنك أن تكون مبدعاً للغاية، ولكن حتى من دونها، هناك طرائق عديدة لإقامة حفل زفاف جميل في دبي نظراً للعدد الكبير من الأماكن الخلابة».

ويشير الموقع إلى أن إيجاد الطبق المناسب لا يشكل مشكلة على الإطلاق في دبي، وأن المدينة تتيح تجربة أشياء غير متخيلة، مثل إقامة زفاف في الماء أو عبر رحلة سفاري بالصحراء، هذا من دون ذكر أن هناك عدداً من جواهر التخطيط لحفلات زفاف غير مكتشفة في دبي، تعد صديقة للبيئة ومستدامة.