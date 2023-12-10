«مهرجان أم الإمارات».. 24 يوماً من المرح والترفيه

المصدر: أبوظبي - وام

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يأخذ «مهرجان أم الإمارات 2023» أحد أكبر المهرجانات الترفيهية والوجهة العائلية الفريدة للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة زواره، للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات المبهرة، والـعروض الترفيهية الحية على مـدار 24 يوماً، حاملاً البهجة والمرح للزوار بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، وسط أجواء مليئة بالتشويق ترضي تطلعاتهم.

واستقطبت الدورة السابعة من «مهرجان أم الإمارات 2023»، الذي انطلقت فعالياته على كورنيش أبوظبي أعداداً كبيرة من الزوار من الأسر والعائلات والأطفال، وحظيت فعالياته بتفاعل جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويضـم «مهرجان أم الإمارات»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، العديد من الأنشطة الترفيهية، بــدءاً من التراكيب الفنية الخاطفة للأنظار، ومفاهيم عالم الطبخ الشهية، وصولاً إلى الألعاب والـمغـامـرات والجولات الكرنفالية.

وتتوزع فعاليات المهرجان في هذه الدورة على أربع مناطق، هي: منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوق والتذوق، ويُقدم فيها مزيج من التجارب المحلية والعالمية في التسوق، ليستمع الزوار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية، والواقع الافتراضي.

وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلج وغيرها.

وتحظى العائلات ضمن منطقة التسلية بفرصة الانغماس في مغامرة فريدة من نوعها، واستكشاف عوالم «باربي»، و«سونيك» على أرض «سبيس تـون»، إلى جانب زيارة تحف «بالمقلوب: ذا أبسايد داون» من أمــســتــردام، وهــو تجربة تفاعلية تضفي الكثير من المرح، وتقدم فرصة استثنائية لالتقاط صور داخل حوض مليء بالكرات، فضلاً عن خدع بصرية مدهشة.

ويستمتع الأطفال بالعديد من الألعاب والمغامرات الرائعة، من خلال الغوص في مساحة لعب هائلة، تضم بيتاً مليئاً بالألعاب وأراجيح وكابينة هـاتف، ومتجر أقراص جراموفون وغـرفـة تزلج، مع الاستمتاع بجولات الكرنفال، وألعاب سيارات التصادم، وجـــولات الـكـاروسـيـل، وألــعــاب الـمـهـارات والفنون، والحرف اليدوية.

وبالانتقال إلى منطقة التشويق يخوض الـزوار تجارب ممتعة، بما فيها «مغامرات الهرب» من الزومبي داخـل غرفة الرعب، و«اختبار المهارات» داخـل مسار سيارات دفع رباعي مصممة لالتقاط أجمل الصور، بالإضافة إلـى فرصة الاستمتاع بعروض مدهشة على لــوح الـتـزلـج داخـــل منطقة «سكيت أم الإمارات» من (RollDXB).

ويستكشف العائلات في منطقة التسوق والتذوق في «مهرجان أم الإمارات» مزيجاً مـن النكهات الشرقية والغربية، التي تقدمها مجموعة من المطاعم العربية والعالمية، إلى جانب خوض تجربة المهارة اليدوية، التي تعكس جوهر المنطقة العربية ‏طوال المهرجان.

وسيحظى عشاق الموسيقى بفرصة للانطلاق في رحلة مليئة بالألحان الغنائية الممتعة، ومشاهدة العديد من العروض المحلية والعالمية داخل منطقة الترفيه في المهرجان.