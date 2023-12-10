فنانات الظفرة يبدعن لوحات تبرز جماليات البيئة الإماراتية

المصدر: الظفرة - البيان

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شهد مسرح الحديقة العامة في مدينة زايد أمسية شعرية مميزة، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2023، قدمت تجربة الشاعر علي سالم برطاع الهاملي، تألق خلالها الشاعر بإلقاء مجموعة من أجمل قصائده.

وشارك في الأمسية، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس»، الشاعر عبيد بن قذلان المزروعي، حيث تولى إدارة الجلسة ومحاورة الضيوف.

والشاعر حمد سالم الهاملي، والشاعر محمد أحمد الكندي، وتألق المطرب قصي المعمري في غناء قصائد شهيرة للهاملي على وقع إيقاع الموسيقيين عبدالله عبدالكريم، وعلي البلوشي، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة ملاك محمد في فقرة الرسم الحي لشاعر الليلة، والذي حظي بتكريم خاص باسم المهرجان، من خلال تقديم لوحة فنية، تبرز مشاركته المتميزة.

وتألق ابن الظفرة الشاعر علي سالم برطاع الهاملي في إلقاء قصائد وطنية وغزلية جميلة وسط تفاعل الجمهور، فيما تحدث عن تجربته الشعرية، التي بدأها مبكراً، وعن مشاركته في برنامج شاعر المليون، التي حققت له شهرة كبيرة، داعياً الشعراء الشباب إلى المشاركة في الفعاليات الثقافية».

وأثرى الأمسية الشاعر حمد سالم بن برطاع الهاملي، الذي ألقى بعضاً من قصائده، في حين ألقى الشاعر الفنان محمد أحمد الكندي بعضاً من قصائده على أنغام آلة الربابة.

مواهب وإبداعات

وقدم مهرجان مجموعة من برامج الفنون المختلفة، تعرض أعمال فنانين محليين من أبناء المنطقة، وتبرز مواهبهم وتنشر إبداعاتهم أمام الجمهور، حيث تتألق فنانات شابات بعرض أعمالهن الفنية المتميزة، وعمل ورش لتعليم الفنون في ساحة الحديقة العامة لمدينة زايد.

حيث عرضت الفنانة عائشة المنصوري مجموعة أعمال فنية، تتمثل في الرسم على المقصر، وهي ملابس إماراتية خاصة بالرجل يرتديها في فصل الصيف مصنوعة من قماش الشربت، فيما قدمت فاطمة الحمادي أعمالاً فنية مميزة، تستخدم فيها خامات مختلفة مثل الرسم على الجلد.

حيث تقوم بالرسم على الحقائب والمحافظ وأغلفة الكتب، وكلها رسومات تراثية، ورسمت الفنانة ميثة المزروعي كل أنواع الفن ولديها مركز خاص لتعليم الفنون، ولكنها تميزت بعمل لوحات مزينة بالورود مصنوعة من العجينة الروسية، وكذلك بعمل لوحات مرسومة على كرب أو جذع النخل، وعرضت رنا الماسي في ركنها الفني الخاص مجموعة لوحات لحيوانات من البيئة الإماراتية، دمجت فيها بين خبرتها في فن الوسائط المتعددة والنحت إلى الرسم بالزيت.