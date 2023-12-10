اكتشاف موقع أثري جديد في بومبي

المصدر: روما - أ ف ب

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اكتشف علماء الآثار، سجناً أثرياً، كان يُستخدم أيضاً كمخبز في مدينة بومبي القديمة، التي دُمّرت عام 79، بسبب ثوران بركان فيزوف.

وأتاحت هذه الحفريات التي أجريت في أحد المنازل، اكتشاف «غرفة ضيقة ليست لها إطلالة على الخارج، مجهزة بنوافذ صغيرة، لها قضبان حديدية، للسماح بمرور الضوء»، وفق ما جاء في بيان صادر عن إدارة الموقع القريب من مدينة نابولي في جنوبي إيطاليا.

وخلص علماء الآثار، إلى أنه كان هناك «مخبز للسجن، حيث كان يتم حبس العبيد واستغلالهم مع الحمير لطحن الحبوب اللازمة لإنتاج الخبز». كما كشف البحث عن وجود «نقوش على الأرض لتنسيق حركة الحيوانات التي تضطر إلى الدوران لساعات وهي معصوبة الأعين».

وأضاف البيان أن المنزل، الذي يتم تجديده حالياً «تم تقسيمه - كما الحال غالباً إلى قطاع سكني مزين بلوحات جدارية راقية، ومنطقة إنتاج مخصصة في هذه الحالة لصناعة الخبز».

وشدد مدير موقع بومبي، غابرييل زوتشتريغل، في مقال علمي، على أنه «علينا أن نتخيل وجود أشخاص مستعبدين شعر أصحابهم بالحاجة إلى تقييد حريتهم في الحركة».