شخصيات «أنكوولي» الشهيرة عالمياً تحول السيف إلى لوحة فنية مضيئة

المصدر: دبي - البيان

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تواصل شخصيات «أنكوولي» Anooki الودودة زيارتها التي بدأتها إلى منطقة السيف، الوجهة المائية الشهيرة في 8 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 14 يناير المقبل.

حيث ستحول هذه الشخصيات الضخمة والمميزة منطقة السيف التي تجمع بين ماضي وحاضر دبي، إلى لوحة ضوئية تفاعلية ضمن فعاليات «أضواء دبي»، لتأسر الزوار بعرضها الصوتي والضوئي المتجول حول العالم.

واختارت شخصيات «أنكوولي»، التي تزور دبي للمرة الأولى، السيف كمقر مؤقت لها لتقدم عروضاً فنية مبهرة وأضواء مذهلة تنبض بالحياة، مستمدة إلهامها من الأماكن التي تتواجد فيها، بما في ذلك الهندسة المعمارية والتاريخ العريق في منطقة السيف.

وابتكر هذه الشخصيات المصممان الفرنسيان موتيو باتل، ودافيد باسيغاد، وهم نشطاء شجعان للبيئة.

وبعدما أدهشت الجماهير من جميع أنحاء العالم، تقوم فرقة «أنكوولي» الآن بزيارة دبي لمواصلة استكشافها لهشاشة الكوكب وتغير المناخ.

وفي سياق أروع فعاليات موسم الشتاء في السيف، ستنضم شخصيات «أنكوولي» إلى برنامج حافل ضمن مهرجان السيف في خور دبي، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفعاليات الترفيهية للعائلات، فضلاً عن خيارات المطاعم وعروض التسوق الحصرية، وحيث سيكون جمهور ومحبو منطقة السيف في لقاء يومي مع شخصيات «أنكوولي» في دبي.