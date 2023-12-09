مسلم بن حم لـ«البيان»: الاستدامة الثقافية في الإمارات تشكل ركناً أساسياً في نهضة المجتمع

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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كرم الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، في منطقة العين الخضراء، عدداً من الشخصيات الإماراتية الرائدة، والتي لها دورها وجهودها الرائدة في دعم الاستدامة في شتى المجالات، وذلك في مقر المركز في العين، وبحضور نخبة من الضيوف والإعلاميين.

وبدأ حفل التكريم بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، تلاه عرض فيلم قصير عن جهود الدولة في ترسيخ ثقافة الاستدامة، حيث تحفل الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة، تعكس القيم الراسخة، للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية والثقافية الأصيلة.

وكرم الشيخ مسلم بن حم العامري كلاً من الدكتور إبراهيم علي محمد البلوشي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، والدكتورة هدى خليفة السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي والحاصلة على جائزة المرأة الملهمة في السلامة لعام 2023 من الجمعية الملكية البريطانية، وحميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري في تصريح لـ«البيان»: «أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن لقيادة دولة الإمارات جهوداً رائدة، ومنذ تأسيسها على تعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، والحرص في الوقت ذاته على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد أرسى هذا النهج.

حيث شكلت رؤيته حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات»، وأضاف: «ومن جانب آخر أريد التنويه إلى أنه يتسع مفهوم الاستدامة أيضاً ليشمل الثقافة، فالاستدامة الثقافية تعنى بالمحافظة على استدامة الفكر الثقافي، إضافة إلى المعرفة وكل ما يتعلق بها من ممارسات ثقافية أخرى.

وهذا ما نحرص عليه من خلال مركز الشيخ مسلم بن حم الثقافي في منطقة العين، من خلال خلق البرامج والمبادرات ذات العلاقة، تجسيداً لمفهوم الاستدامة لتكون فعلياً أسلوب حياة لكل أبناء الوطن الحريصين على صون إرثهم الثقافي».