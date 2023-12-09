«فوربس»: 6 عجائب معمارية لا بد من مشاهدتها في دبي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تجسد أيقونات دبي المعمارية إنجازات في التصميم الحداثي الفاخر، حيث غدت المدينة اليوم، بفضل ما تظهره ناطحات سحابها المستقبلية ومبانيها الخيالية، وجزرها الاصطناعية ومراسيها الساحرة، جنة لعشاق الهندسة المعمارية المعاصرة، وفق مقال نشرته مجلة «فوربس» الأمريكية.

هذا وأضاء المقال على ست عجائب معمارية، وصفها بالأكثر روعة التي تعج بالأبراج المذهلة، وهي كالآتي:

«متحف المستقبل»: وصفه مقال «فوربس» بالتحفة المعمارية المذهلة، التي تدمج الفن التقليدي للخط العربي في تصميم رمزي معاصر، لافتاً إلى أن المتحف المكون من سبعة طوابق، والذي تم افتتاحه في فبراير 2022، يقدم لمحة خيالية عن المستقبل، من خلال عدسة الابتكارات العلمية والتكنولوجية، حيث ترتبط المعارض والتجارب والمعالم السياحية في المتحف بموضوعات مثل اكتشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وحلول التنقل.

«برج خليفة»: وصف مقال «فوربس» أطول برج في العالم بالتحفة الفنية في أفق دبي، مشيراً إلى أن المصمم اعتمد على ترتيب ثلاثة أجزاء بشكل استراتيجي حول نقطة مركزية، وهذا البرج أصبح محور وسط مدينة دبي وإحدى مناطق الجذب السياحية الرئيسية.

برج «ذا أوبس» المتعدد الاستخدامات: يتميز وفق مقال «فوربس» ببرجين متمايزين، يشكلان مكعباً زجاجياً متحداً بردهة في الطابق الأرضي على امتداد أربعة طوابق، مع جسر متماثل من الفولاذ والزجاج، يربط بين البرجين عبر ثلاثة طوابق على ارتفاع 71 متراً، والمبنى يتوسطه فراغ متدفق مع أكثر من ثمانية طوابق في الداخل، مما يضفي تفاصيل أسرة بصرياً.

«برج العرب»: وصفه المقال بالمبنى الأكثر شهرة في دبي، وهو مصمم على شكل شراع مركب تقليدي على جزيرة من صنع الإنسان، كان قد تم افتتاحه في عام 1999، ثم سرعان ما اكتسب سمعة باعتباره الفندق الأكثر فخامة في المدينة، وذلك بفضل تصميماته الداخلية المصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطاً وأرضياته وجدرانه الرخامية، ومهبط طائرات الهليكوبتر، حيث لعب روجر فيدرر واندري اغاسي مباراة ودية للتنس في عام 2005.

«أتلانتس ذا رويال»: وهذا الفندق على جزيرة نخلة جميرا، وفق مقال «فوربس»، يذكر بلعبة ليغو متشابكة، وهو عبارة عن هندسة معمارية حديثة، تم تصميمه على شكل هيكل منحنيّ من ستة أبراج مكدسة مثل كتل الأطفال، ومرتبط بجسر معلق يبلغ ارتفاعه 91 متراً، ويوفر المبنى غرفاً بإطلالات على البحر.

«دبي أوبرا»: لفت مقال «فوربس» إلى بنائه على شكل مركب شراعي في إشارة إلى التراث البحري الغني للمدينة، وأن هذا المكان المعاصر للفنون المسرحية، الذي تبلغ مساحته 650 ألف قدم مربعة تم افتتاحه في عام 2016 وسط المدينة، وهو يتسع لألفي شخص، ويمكن أن يتحول إلى مسرح أو قاعة للحفلات الموسيقية أو مرفق للولائم.