إطلاق أول موسوعة لتاريخ الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية موسوعة تاريخ دولة الإمارات، وتأتي هذه الموسوعة التي تعدّ الأولى من نوعها على صعيد دولة الإمارات في إطار الدور الوطني الكبير الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد جمع ذاكرة الوطن وحفظها.

وجرى إطلاق موسوعة تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل حضره كبار الشخصيات الثقافية، وعدد كبير من المختصين والخبراء والباحثين الذين أسهموا في إنجاز هذه الموسوعة، وجمهور من كبار المثقفين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات وتراثها.

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع الموسوعة التاريخية لدولة الإمارات ، يستهدف تقديم تاريخ الدولة ومنجزها الحضاري والمعرفي للباحثين والأكاديميين حول العالم، انطلاقاً من كون توثيق التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي بكل تفاصيله، سمةً للأمم المتطلعة إلى المستقبل، والقادرة على الإنجاز وتحقيق الأهداف الكبرى.

وأضاف: يمثل احتفالنا اليوم بإطلاق موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة، لحظة طال انتظارها، لأن تاريخ الدولة يستحق أن يُكتب، ولأن إنجازات أبنائها تحتاج إلى وضعها في موضعها الصحيح، ولأن المسيرة التي تواصلت على أرضها الطيبة عبر آلاف السنين تحتاج إلى الكشف عن جوانب الإبداع والتفوق والتميز فيها.