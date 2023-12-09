إنجازات إماراتية بالمعرض الدولي لهواة الطوابع

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع في المعرض الدولي لهواة الطوابع الذي أقيم في بانكوك، في الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى 2 ديسمبر الجاري.

وقد شارك في المعرض أعضاء جمعيات هواة الطوابع من أكثر من 60 دولة. وقد أحرز المشاركون من جمعية الإمارات لهواة الطوابع على مراكز مشرفة، حيث أحرز أحمد بن عيسى السركال الميدالية الذهبية لمشاركته في موضوع «طوابع أبوظبي 1963 ـ 1973».

وحصل ناصر بن أحمد السركال على الميدالية الفضية المذهبة الكبيرة لمشاركته في موضوع «تاريخ بريد الشارقة 1932 - 1973» والميدالية الفضية المذهبة الكبيرة لمشاركته في موضوع «طوابع دبي 1948 – 1973». كما حصل عمر محمد معلمي على الميدالية الفضية المذهبة الكبيرة لمشاركته في موضوع «الطوابع المستعملة في دبي».

وحصل سعيد بن محمد القاسمي حصل على الميدالية الفضية المذهبة لمشاركته في موضوع «طوابع الإمارات».

وفي السياق، تم انتخاب عادل عبدالحميد الخوري عضواً في اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد الآسيوي لهواة الطوابع. كما تم اختيار عبدالله محمد طيب خوري مستشاراً للجنة التنفيذية.

هذه الإنجازات تضع الإمارات على القائمة المتقدمة في عالم هواة الطوابع على المستوى الدولي بدعم ومساندة من الحكومة الرشيدة وإنه لشرف عظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق هذه الإنجازات.