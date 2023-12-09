«مسار 71».. يلقي الضوء على مكانة السيارات في الثقافة المحلية

المصدر: الشارقة – البيان

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من «نادي الشارقة للسيارات القديمة»، انطلق رالي لمقتني وعشاق السيارات القديمة في جولة وطنية سياحية في إصدارها الأول، قطعوا خلالها مسافة 300 كيلو متر ذهاباً وإياباً، ومروا فيها على أبرز معالم الإمارة، فمن نصب المقاومة في جبال مدينة خورفكان، إلى مركز مليحة للآثار، وصولاً إلى واحة البداير، وغيرها من الوجهات والمعالم.

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وتألقت السيارات القديمة في رالي «مسار 71» الذي نظمه نادي الشارقة للسيارات القديمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شارك فيه أكثر من 44 سيارة قديمة.

وهدفت فعالية «رالي مسار 71» إلى تعزيز روح الانتماء الوطني بين المشاركين، وخلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشغف بالسيارات القديمة والاحتفال بالهوية الوطنية الإماراتية.

فعاليات

وفي هذا السياق، شارك علي محمد صعب، أحد عشاق السيارات القديمة، في فعالية مسار 71، والذي أكد أنه أعجب كثيراً بالرالي، لاسيما أنها الفعالية الأولى من نوعها على مستوى الدولة، إذ انطلقت السيارات القديمة في جولة تراثية على أهم معالم إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الأجواء كانت مناسبة جداً لمثل هذه الفعالية التي زادت من متعة المشاركين وأعطتهم فرصة للتعرف على تاريخ وثقافة الإمارة.

احتفال

بدوره، عبر محمد فوزي، أحد المشاركين في الفعالية من دولة الكويت الشقيقة، عن سعادته بالمشاركة في «مسار 71» بسيارته مرسيدس موديل 89، وأضاف إنه استمتع بالحدث وكانت فرصة للاحتفال بعيد الاتحاد بطريقة جميلة وغير تقليدية.