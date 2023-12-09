«مسيرة الحضارات» تجوب ساحات مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، استقطاب الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والعروض المميزة، وتقدم مسيرة الحضارات العالمية من خلال فرق من مختلف أنحاء العالم، الفلكلور الشعبي في مسيرة أسبوعية تجوب ساحات المهرجان.

وتعزز مسيرة الحضارات العالمية من أهداف المهرجان كملتقى للحضارات، حيث تلتقي حضارات العالم المختلفة والمتنوعة وتلتقي الثقافات وتتمازج الشعوب معاً لتعكس تجمع الحضارات على أرض المهرجان، لنشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم القائمة على التسامح والمحبة والسلام في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية.

وتقدم مسارح الأحياء العالمية، عروض يومية متنوعة طيلة أيام المهرجان للفلكلور العالمي والأهازيج الشعبية لمختلف الدول والحضارات على مختلف مسارح المهرجان، كما تعكس الأحياء الشعبية من مختلف دول العالم جوانب مختلفة من هذه الثقافات كالتراث المعماري والأسواق والمنتجات والأهازيج التقليدية.

وتشكل «مسيرة الحضارات»، تظاهرة تراثية فنية وكرنفالاً ثقافياً، تنطلق في ساحات المهرجان لتجمع كل أنواع الفنون الشعبية العالمية التي تتنوع بين الفلكلور والأهازيج التراثية وموروثات الشعوب، وتتمثل في الأداء الشعبي المميز لهذه الفنون.

وتشهد مسيرة الحضارات، تفاعلاً كبيراً من زوار مهرجان الشيخ زايد للاستمتاع بمشاهدة الملابس الفلكلورية التراثية للدول المشاركة في المسيرة، والتي ترتديها الفرق المحلية والعالمية وتستعرضها أمام ثقافات العالم مع الموسيقى الشعبية المميزة التي تعبر عن حضارات الشعوب.

وتحظى الفنون الخليجية والعربية والعالمية المختلفة، بنصيب مميز من التألق والحضور في ساحات المهرجان، خصوصاً أنها تتميز بطابعها الشعبي الأصيل وتعبر عن الثقافات، ويتفاعل معها الجمهور مع الموروثات الفنية والفلكلورية للشعوب تقدمها مجموعة من الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم في أجنحة دول التعاون، وروسيا، وتركيا، وتايلاند، والصين، وأوزبكستان، وأفغانستان، والهند، وباكستان، وإيران، واليمن، وبلاد الشام، وأفريقيا، والمغرب، ومصر، وتونس.

ويقدم المهرجان للزوار، العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض في الهواء الطلق والتي تناسب كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى فرصة للتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات في كل الأجنحة والأقسام، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى 9 مارس 2024، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق، مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كل الفئات العمرية.