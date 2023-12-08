القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية الخميس المقبل

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية عن القائمة الطويلة لعام 2024، والتي تضم 16 رواية، وعن أسماء أعضاء لجنة التحكيم المكونة من خمسة محكمين، الواحدة ظهراً بتوقيت دبي من يوم الخميس 14 ديسمبر عبر بيان صحافي، حيث تم اختيار القائمة الطويلة من بين 133 مشاركة نشرت جميعاً باللغة العربية في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية هي أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتمنح الجائزة لأفضل رواية كل عام حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها، وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.