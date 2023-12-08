«جائزة حمدان بن محمد» تعلن أسماء فائزي مسابقة التصوير بمناسبة عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة حمدان الدولية للتصوير الفوتوغرافي (HIPA) عن أسماء الرابحين في مسابقة التصوير، بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي، التي تم تنظيمها بالتعاون مع العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا «هونور» HONOR، وتمحورت المسابقة حول إبراز التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تشجيع المشاركين على استخدام عدساتهم لالتقاط جوهر التنوع الثقافي في البلاد.

وقام الفائز الأول كريستوفر كوميزو بالتقاط صورة لسيدة إماراتية تعمل على نسج سعف النخيل، مما يظهر جمال وروعة الحرف اليدوية التقليدية، وشارك الفائز الثاني محمد السيد عطية روميه صورة مبهرة تظهر رجلاً إماراتياً يتقن فن صناعة شباك الصيد، والحفاظ على المهارات التقليدية المتوارثة عبر الأجيال والاحتفاء بها، بينما قدمت الفائزة الثالثة سهام محمد الفارسي لمحة عن الممارسات الثقافية، التي تشكل أساس مجتمع الإمارات العربية المتحدة.

فائزون

تقديراً لبراعتهم الفوتوغرافية المتميزة تم تكريم الفائزين في المسابقة، الذين عكست صورهم الثراء الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأجهزة «هونور» كهدايا مميزة.

وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية علي خليفة بن ثالث: «سعداء بتعاوننا مع «هونور»، لتسليط الضوء على جماليات التراث الإماراتي ولوحاته الفنية المتنوعة، وإبراز فرادة التاريخ على هذه الأرض الطيبة، وتقديم فرصة مميزة للمنافسة الفوتوغرافية في تأطير هذا الموضوع بإطارات العدسة الإبداعية. نبارك لجميع الفائزين ونشكر جميع المشاركين في المسابقة، وندعوهم لمتابعة باقات الفرص الفوتوغرافية، التي تطرحها باستمرار».

ومن جهته قال مافيجيان (السيد هاوس)، المدير العام لشركة «هونور» دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن متحمسون لشراكتنا مع جائزة حمدان الدولية للتصوير الفوتوغرافي (HIPA) في مسابقة التصوير الفوتوغرافي هذه، مما يوفر منصة تلتقي فيها فنون المصورين لرواية قصة التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وأضاف: «تشيد هذه المبادرة بالجوانب المتنوعة والآسرة للثروة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على الدور المحوري لقدرات الكاميرا المتطورة في الحفاظ على هذه اللحظات الثمينة وتخليدها».

وشهدت مسابقة التصوير الفوتوغرافي نجاحاً ساحقاً، تميز بالعديد من المشاركات تجاوزت التوقعات، حيث أسهم العديد من المشاركين بوجهات نظرهم الفنية، بمناسبة عيد الاتحاد.

بالتزامن مع المسابقة قدمت صفحة «هونور» على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة متنوعة من النصائح المتعلقة بالتصوير، استكمالاً لمسابقة التصوير الفوتوغرافي، وقد تم تصميم هذه المواد، لتسليط الضوء ليس فقط على الجمال التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضاً على التقدم الملحوظ في مجال التكنولوجيا.

يذكر أن «هونور» تتبنى استراتيجية طموحة في أن تكون إحدى أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا، وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية، من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير، بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة، والتي تناسب جميع الميزانيات.