رافي شانكار: دبي واحة فريدة للإبداع والاستشفاء والتأمل

المصدر: دبي – فادية هاني

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أكد غوروديف سري سري رافي شانكار المعلم الروحي والرائد في التأمل المعاصر، أن دبي باتت مكاناً مهماً للاستشفاء والتداوي والعلاج، من خلال احتضانها لمختلف أساليب الحياة الصحية، وتعزيز الأنشطة التي تهتم بالصحة النفسية والتنفيس عن ضغوط العمل والحياة، من خلال مناهج علمية مواكبة لكل جديد، سواء من خلال جلسات التأمل والتشافي، أو من خلال توفيرها للبيئة الصحية السليمة للعيش.

وقال: «دبي مدينة عالمية تعيش فيها العديد من الجنسيات في جو من التسامح والاندماج، وهو أمر صحي بالطبع ويجعل الحياة أكثر أمانا ومتعة، عوضاً عن الاستشفاء بالطرق التقليدية من حيث توفيرها لأرقى المؤسسات الصحية العالمية، مما يعزز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء».

وأعرب رافي شانكار عن فخره بما قامت به دولة الإمارات من إنجازات في مؤتمر «كوب 28» التي تجسدت على أرض الواقع بشكل مبادرات واتفاقيات، مشيراً إلى أن التجمعات والحديث عن البيئة والاستدامة وتحسين المناخ كثيرة حول العالم، لكن الأهم هو ما يمكن القيام به وعمله فعلياً على أرض الواقع ليصبح التغيير للأفضل واقعاً لا مجرد اجتماعات تنتهي توصياتها بانتهائها.

وأتى شانكار للإمارات للمشاركة في مؤتمر «كوب 28» والمساهمة في سلسلة من المشاركات ذات العلاقة بالبيئة، حيث من المعروف عنه مساهماته في بناء السلام والإغاثة من الكوارث ومحاولات تقليل الفقر، بالإضافة إلى نشاطاته في العمل المناخي.

وبدأ زيارته بلقاء صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، شملت حملات التوعية بالقيم الإنسانية الفاضلة وضرورة التعايش السلمي، وبحث مبادرات التعاون في مجال الحفاظ على البيئة ومشاريع التنمية المستدامة.

وأكد شانكار تقديره لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لحماسهم في تطوير المبادرات، التي تعزز التقبل والتحول العالمي، مشيراً إلى أن من بين مشاركاته وخطاباته العديدة المقرر عقدها، من بينها المشاركة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بخطاب رئيسي، حيث سيشرح أهمية التحول الداخلي كاستراتيجية لتعزيز أسلوب حياة مستدام وتحقيق حالة من التوازن بين الإنسان والأنشطة والبيئة، وسيشارك في حلقة نقاشية تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وتتمحور حول التأثير العميق، الذي يمكن أن يحدثه التعاون بين الأديان على الإدارة المستدامة للأراضي.

وسينضم إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إلى جانب مشاهير آخرين في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد المحاسبين القانونيين، والذي تلقى دعوة لحضوره بصفته ضيف الشرف.

وستتوج زيارة شانكار بحدث مجاني اليوم لعمل تأمل خاص من أجل السلام العالمي، بحضور أكثر من 15000 مشارك من كافة أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص، الذين سيستمعون إلى بث مباشر من جميع أنحاء العالم، وسيقود غوروديف الأفراد من خلال تجربة عميقة من الهدوء الداخلي، والتي يؤكد أنها الخطوة الأولى نحو الانسجام العالمي، وسيقام هذا الحدث في استاد آل مكتوم في نادي النصر، وسيكرم أيضاً شخصيات بارزة في قطاع الأعمال والمجتمع تقديراً لإنجازاتهم وتفانيهم في العمل الخيري.