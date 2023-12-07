«مهرجان الظفرة للكتاب» يرسم البسمة على الوجوه بلوحات «كاريكاتيرية»

المصدر: الظفرة ـ البيان

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يواصل مهرجان الظفرة للكتاب، الذي تستمر أعماله لغاية يوم بعد غد (10 ديسمبر) في الحديقة العامة لمدينة زايد، إبراز المواهب الشابة ومنحهم الفرصة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم أمام الجمهور. وهي الرسالة التي وضعتها الجهة المنظمة لهذا الحدث الثقافي المهم، مركز أبوظبي للغة العربية، أمام أعينها من أجل نشر الثقافة والفنون ودعم الإبداع والتميز عبر برامجها الفنية والثقافية المختلفة.

وتبرز موهبة الفنان أشرف حسام برسم فن الكاريكاتير في ركن الفنون، حيث يعرض مجموعة من لوحاته الفنية، كما يستقبل الجمهور ليرسمهم ويقدم لهم لوحات كرتونية تحتوي رسماً حياً لوجوههم بطريقة كاريكاتيرية. ويلقى ركنه إقبالاً واسعاً من جمهور المهرجان، ولا سيما الأطفال، للحصول على رسومات لهم يحتفظون بها بمثابة ذكرى من مهرجان الظفرة للكتاب.

وحول رسم الكاريكاتير، يقول الفنان أشرف، وهو مدرس تربية رياضية، إنه بدأ باحتراف رسم الكاريكاتير منذ عام 2011 من خلال متابعة مشاهدة أشهر رسامي هذا الفن الساخر عبر اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد مكنه ذلك من تطوير موهبته والتأثر بمجموعة من الرسامين العالميين المشهورين في هذا الفن، مضيفاً أنه يستخدم الكاريكاتير للتعبير عن مشاعره وانفعالاته المختلفة.

وعبر الفنان أشرف حسام عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب، الذي منحه الفرصة لزيارة الظفرة والتعرف على أهلها الطيبين، وممارسة هوايته التي يحبها بينهم. وأشاد بمركز أبوظبي للغة العربية، الذي قدم له أشكال الدعم كافة لتطوير موهبته في الرسم الكاريكاتيري وإبرازها أمام الناس منذ العام 2015، حينما شارك في معرض أبوظبي للكتاب وقال: «المهرجان جميل جداً والظفرة رائعة، والتعامل مع الأطفال ممتع ومفرح، وأنا أتعلم الكثير منهم، وأطور مهاراتي من خلال المزيد من الرسم».