ستة إصدارات مسرحية عمانية عن الهيئة العربية للمسرح

المصدر: الشارقة – البيان

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بتعاون ودعم من الهيئة العربية للمسرح، أصدرت دار لُبان للنشر في سلطنة عمان ستة كتب مسرحية لمؤلفين عمانيين، وذلك تجسيداً لإيمان الهيئة العربية للمسرح بتعزيز نشر النصوص المسرحية العربية، سواء من خلال منشوراتها أو من خلال التعاون مع دور نشر عربية.

وجاءت الإصدارات الستة ضمن سلسلة نصوص من المسرح العماني، وهي كتاب «ترياق» للكاتب سمير العريمي والذي يحتوي بين دفتيه نصين مسرحيين هما، «خاتم سليمان» و«فانتازيا الكاسر».

أما الإصدار الثاني فكان للشاعر والمسرحي عبد الرزاق الربيعي، وقد ضم بين دفتيه أربعة نصوص هي «خريف الجسور» و«طيور على بحير دم» و«فيروسات صديقة»، و«دوائر مغلقة».

فيما جاء الإصدار الثالث للكاتب والمخرج عماد بن محسن الشنفري بعنوان «صرخة في غرفة حجر»، وضم بين دفتيه نصين هما «غرفة الحجر»، و«صرخة النهام».

هذا وكان الإصدار الرابع من إبداع المسرحي والإعلامي هلال البادي والذي وسمه بـ«هل تسمي هذه مسرحية؟!»، وضم هذا الإصدار نصين هما «حكاية؟! هل هناك حكاية؟!»، و«نهاية ناقصة لكنها مكررة!».

الإصدار الخامس عنونه مؤلفه أسامة زايد بـ «هل أكلت قطا من قبل؟»، وقد ضم بين دفتيه نصوص «الغريب والنقيب.. هل أكلت قطا من قبل؟»، و«ليلى والدب قيس»، و«ليلة ماطرة»، أما الإصدار السادس فكان لأسامة السليمي بعنوان «الاستكلاب» وهو عنوان أحد نصوص الإصدار الذي ضم أيضاً نصين آخرين هما «مونودراما: متر x متر»، و«كوميديا الإرغوت».

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله صرح في هذه المناسبة محيياً المسرحيين في سلطنة عُمان الذين يقدمون جهوداً إبداعية لافتة وعلى كل الصعد، ولا يمكن للمتابع إلا أن يلاحظ حضوراً ملحوظاً لكتاب النص المسرحي في سلطنة عُمان، من هنا جاء التعاون مع دار لبان لإصدار هذه النصوص التي تعد إضافة للمكتبة المسرحية العربية، والهيئة ضمن توجهاتها دعمت إصدار عدد من الكتب المسرحية بالتعاون مع كتاب ودور نشر محلية في عدد من الدول العربية، إضافة للإصدارات التي تتم ضمن منشورات الهيئة.